Người dân Palestine đi bầu cử bất chấp sự chia cắt địa lý và chính trị

Người dân Palestine ngày 25/4 đã tham gia các cuộc bầu cử địa phương tại 183 đô thị ở Bờ Tây và lần đầu tiên sau hơn 20 năm tại thành phố Deir al-Balah thuộc Dải Gaza, trong bối cảnh không có bầu cử toàn quốc và tình hình chính trị vẫn bị chia rẽ sâu sắc.

Một cử tri Palestine bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố ở Al Bireh, thuộc khu Bờ Tây, ngày 25 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Khoảng 1,04 triệu cử tri Palestine, tương đương 67% số người đăng ký, đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu. Việc đưa Deir al-Balah vào tiến trình bầu cử được xem là nỗ lực mang tính biểu tượng nhằm duy trì sự thống nhất của hệ thống hành chính Palestine, bất chấp sự chia cắt địa lý và chính trị giữa Bờ Tây do Chính quyền Palestine kiểm soát và Gaza do Hamas nắm quyền từ năm 2007.

Tại Deir al-Balah, một trong những khu vực ít bị tàn phá hơn sau hơn hai năm xung đột với Israel, các điểm bỏ phiếu được thiết lập tại 12 trung tâm với khoảng 100 điểm bỏ phiếu, nhiều nơi đặt trong lều tạm do thiếu cơ sở hạ tầng. Tổng cộng, hoạt động bầu cử diễn ra tại 1.922 điểm bỏ phiếu trên 491 trung tâm, với hơn 10.000 nhân viên tham gia tổ chức.

Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh trong cuộc bầu cử không đồng đều. Có tới 197 hội đồng địa phương đã được xác định mà không cần tranh cử, trong khi 40 khu vực không ghi nhận bất kỳ danh sách ứng cử nào, cho thấy sự hạn chế về cạnh tranh chính trị.

Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của các phe phái truyền thống như Fatah hay Hamas được cho là suy giảm đáng kể trong đời sống bầu cử. Dù Hamas không chính thức tham gia, một số danh sách ứng cử tại Gaza được cho là có liên hệ với lực lượng này. Một số phe phái khác đã tẩy chay cuộc bầu cử để phản đối các điều kiện chính trị do Chính quyền Palestine đặt ra.

Cuộc bầu cử cũng diễn ra trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ bên ngoài. Các nhà phân tích cho biết những biện pháp của Israel như mở rộng khu định cư, hạn chế kinh tế, bắt giữ ứng cử viên hoặc gây áp lực buộc họ rút lui đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình bầu cử và làm suy yếu vai trò của các thiết chế địa phương.

Người dân Palestine sẽ chọn ra các đại diện vào hội đồng thành phố và làng xã với nhiệm kỳ bốn năm. Ảnh: AFP.

Bất chấp những khó khăn về hậu cần và an ninh, giới chức Palestine khẳng định quá trình bầu cử vẫn được tổ chức với sự chuẩn bị đầy đủ. Lực lượng cảnh sát Palestine chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại các điểm bỏ phiếu, trong khi các tổ chức quốc tế hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hậu cần.

Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố trong ngày 25/4 theo giờ địa phương hoặc vào ngày 26/4. Dù mang ý nghĩa chính trị hạn chế, sự kiện này vẫn được xem là bước đi quan trọng nhằm duy trì tiến trình dân chủ cơ bản và mở ra khả năng cho các cuộc bầu cử quy mô lớn hơn trong tương lai.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters