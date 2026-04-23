Pakistan hoan nghênh việc Mỹ gia hạn ngừng bắn với Iran

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif mới đây bày tỏ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã chấp thuận yêu cầu của Islamabad gia hạn lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột với Iran, nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao tiếp tục diễn ra.

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Sharif viết: “ Tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Trump vì đã nhận lời gia hạn ngừng bắn, cho phép các nỗ lực ngoại giao tiếp tục tiến triển.”

Ông Sharif nhấn mạnh Pakistan sẽ “tiếp tục nỗ lực chân thành nhằm đạt một giải pháp thương lượng cho xung đột”. Thủ tướng Sharif hy vọng hai bên sẽ tuân thủ ngừng bắn và có thể đạt được “Thỏa thuận Hòa bình” toàn diện trong vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra tại Islamabad, hướng tới chấm dứt vĩnh viễn xung đột.

Thủ tướng Shehbaz Sharif và Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi cũng đã có các cuộc gặp riêng với Đại sứ Iran tại Islamabad Reza Amiri Moghadam để trao đổi tình hình khu vực và các nỗ lực hòa bình.

Quyết định gia hạn ngừng bắn của Mỹ được đưa ra theo đề xuất của Pakistan, mở đường cho các cuộc đàm phán trực tiếp và gián tiếp giữa Washington và Tehran. Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực duy trì hòa bình tại vùng Vịnh, đặc biệt khi tình hình tại eo biển Hormuz vẫn căng thẳng, ảnh hưởng tới dòng chảy dầu mỏ toàn cầu.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cũng đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và tiếp Cao ủy Anh Jane Marriott, trong đó các bên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và ngoại giao nhằm giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Pakistan được nhìn nhận là bên trung gian chủ chốt, đảm bảo các kênh ngoại giao giữa Mỹ và Iran không bị gián đoạn, đồng thời thúc đẩy tiến trình hướng tới giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột kéo dài hai tháng qua.

Hiện chính quyền Islamabad cũng đã siết chặt các biện pháp an ninh và triển khai hơn 10.000 nhân viên an ninh nhằm chuẩn bị cho khả năng hòa đàm Mỹ - Iran được nối lại trong thời gian tới.

Nguồn: Reuters, AA