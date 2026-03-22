Pakistan đứng đầu thế giới về ảnh hưởng khủng bố trong năm 2025

Theo báo cáo mới nhất từ Global Terrorism Index công bố ngày 21/3 cho thấy, Pakistan đang trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chủ nghĩa khủng bố trên thế giới, chỉ riêng trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 1.099 vụ tấn công khủng bố và hơn 1.081 người thiệt mạng, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Pakistan đang trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chủ nghĩa khủng bố trên thế giới. Ảnh: Reuters.

Các vụ tấn công tập trung chủ yếu tại các tỉnh biên giới phía Tây Khyber Pakhtunkhwa và Balochistan, nơi các nhóm cực đoan như Tehreek i Taliban Pakistan (TTP), Balochistan Liberation Army và các chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo, Khorasan Province (ISIS-K) gia tăng hoạt động. Nhiều vụ tấn công đã khiến dân thường và binh sĩ thiệt mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cộng đồng.

Các vụ tấn công diễn ra rải rác, nhưng bối cảnh khu vực khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Việc Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan năm 2021 đã tạo ra một “bóng đen nguy hiểm”, thúc đẩy sự trỗi dậy của các nhóm cực đoan. Biên giới giữa Pakistan và Afghanistan trở nên mờ nhạt, các khu vực từng được coi là an toàn giờ cũng phải chịu đựng các đợt tấn công.

Tình hình an ninh nghiêm trọng đã tác động tiêu cực đến kinh tế, đầu tư và cảm giác an toàn của người dân, buộc chính quyền Pakistan tăng cường các chiến dịch an ninh và phối hợp với cộng đồng quốc tế để ngăn chặn sự lan rộng của các nhóm cực đoan.

Gần 70% số người thiệt mạng vì khủng bố trên thế giới tập trung tại chỉ năm quốc gia: Pakistan, Nam Phi, Nigeria, Niger và Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: AFP.

Dù Pakistan không phải quốc gia duy nhất đối mặt với khủng hoảng này, nhưng nước này đang dẫn đầu về số nạn nhân. Theo chỉ số khủng bố toàn cầu, gần 70% số người chết vì khủng bố trên thế giới tập trung tại chỉ năm quốc gia: Pakistan, Nam Phi, Nigeria, Niger và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Trong khi phạm vi hoạt động của các tổ chức khủng bố toàn cầu đang thu hẹp, Nhà nước Hồi giáo (ISIS) vẫn được đánh giá là tổ chức nguy hiểm nhất thế giới, tiếp tục là mối đe dọa đối với an ninh khu vực và toàn cầu. Giới quan sát nhận định, Pakistan đang trải qua giai đoạn an ninh khó khăn nhất trong hơn một thập kỷ, đòi hỏi những nỗ lực phối hợp quốc tế, tăng cường năng lực an ninh nội địa và ưu tiên bảo vệ dân thường để hạn chế bạo lực và duy trì ổn định khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: Wion