Pakistan, Afghanistan đàm phán tại Trung Quốc, tìm giải pháp chấm dứt xung đột biên giới

Chính quyền Taliban tại Afghanistan đã cử một phái đoàn 5 thành viên tới thành phố Urumqi, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, để tham gia các cuộc đàm phán trực tiếp với Pakistan, nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột biên giới kéo dài nhiều tuần, hiện đã bước sang tuần thứ năm và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 31 tháng 3. Ảnh: Dawn

Cuộc gặp ngày 1/4 diễn ra sau chuyến thăm Bắc Kinh của Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar, người đã thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị về vai trò của Islamabad trong việc thúc đẩy Mỹ và Iran tham gia các cuộc đàm phán, đồng thời đề ra kế hoạch chung gồm năm điểm nhằm hạ nhiệt tình hình. Ông Dar trở về Islamabad với sự ủng hộ ngoại giao của Trung Quốc cho nỗ lực hòa giải.

Vòng đàm phán tại Urumqi là lần gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên dưới vai trò trung gian của Trung Quốc, sau khi các nỗ lực trước đó do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian không thành công. Xung đột leo thang từ ngày 26/2, với các vụ không kích của Pakistan và phản công của lực lượng Afghanistan. Hai bên từng tạm ngừng bắn trong kỳ lễ Eid al-Fitr, nhưng thỏa thuận này đã kết thúc, dù các vụ pháo kích vẫn tiếp diễn. Theo phát ngôn viên cảnh sát tỉnh Kunar, Pakistan bắn đạn cối vào lãnh thổ Afghanistan, khiến hai dân thường thiệt mạng và sáu người khác bị thương, trong đó có bốn trẻ em. Quân đội Pakistan chưa đưa ra bình luận.

Phái đoàn Afghanistan gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và cơ quan tình báo quốc gia. Các cuộc thảo luận dự kiến kéo dài ít nhất hai ngày và được xem là bước khởi đầu quan trọng nhằm giảm căng thẳng cho hàng triệu người dân hai bên biên giới.

Ngày 27 tháng 3 năm 2026, tại quận Zazai Maidan thuộc tỉnh Khost, những người đàn ông Afghanistan mang theo súng ngắn và súng trường diễu hành để thể hiện sự đoàn kết với các thành viên Taliban, đồng thời hô vang khẩu hiệu chống lại Pakistan. Ảnh: AFP

Vấn đề cốt lõi là an ninh biên giới: Pakistan yêu cầu Taliban cam kết không để lực lượng Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) sử dụng lãnh thổ Afghanistan làm căn cứ tấn công nước này, trong khi Taliban nhấn mạnh họ sẵn sàng hợp tác nhưng không chịu trách nhiệm về các hoạt động bên trong lãnh thổ Pakistan. Trung Quốc có thể đóng vai trò giám sát việc thực hiện các cam kết để xây dựng lòng tin giữa hai bên.

Hiện Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Pakistan và chính quyền Afghanistan chưa đưa ra bình luận chính thức về kết quả vòng đàm phán đầu tiên.

Minh Phương

Nguồn: France 24, AP