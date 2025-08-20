-
2025-04-21 10:33:00
(Baothanhhoa.vn) - Công ty CP Công nghệ cao Sao Đỏ vừa bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt hành chính số tiền 376 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 tháng vì sản xuất hơn 67 tấn phân bón giả tại thôn Ban Thọ, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.
2025-04-19 18:02:00
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19/4, Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, triển khai Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về chủ trương sắp xếp đơn vị hành...
Thọ Xuân: Đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình đảm bảo theo kế hoạch2025-04-03 16:08:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3/4, Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy để thảo luận và cho ý kiến báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý...
2025-03-19 15:51:00
(Baothanhhoa.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định, việc quan tâm xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
2025-03-06 10:22:00
(Baothanhhoa.vn) - Khoảng 23 giờ 10 phút ngày 5/3, tại khu 1 thị trấn Thọ Xuân (cổng UBND huyện Thọ Xuân) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến 3 thanh niên đi trên 1 xe mô tô.
2025-02-28 10:32:00
(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong số 2 học sinh bị đuối nước trên sông Chu.
2025-02-27 17:55:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 27/2, Ban Thường vụ Huyện uỷ Thọ Xuân tổ chức hội nghị công bố các Nghị quyết của HĐND huyện và các Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về tổ chức bộ máy, và công tác cán bộ.
2025-02-22 09:00:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21/2, huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đợt cao điểm "30 ngày đêm” giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm năm 2025.
2025-02-04 19:11:00
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bắt được nghi phạm sát hại con ruột 4 tuổi xảy ra ở xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân.
2025-02-04 14:21:00
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ vua Lê Đại Hành ở làng Trung Lập, xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân đã tổ chức lễ dâng hương đầu xuân Ất Tỵ 2025.
