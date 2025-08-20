2025-04-21 10:33:00

(Baothanhhoa.vn) - Công ty CP Công nghệ cao Sao Đỏ vừa bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt hành chính số tiền 376 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 tháng vì sản xuất hơn 67 tấn phân bón giả tại thôn Ban Thọ, xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.