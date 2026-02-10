Sẵn sàng cho “mùa cao điểm” du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp đến, mở ra mùa cao điểm đầu tiên trong năm của ngành du lịch, thời điểm quan trọng để tạo đà tăng trưởng và định vị hình ảnh điểm đến. Với sự chủ động từ sớm trong chuẩn bị sản phẩm, tổ chức hoạt động trải nghiệm và bảo đảm an toàn, du lịch Thanh Hóa đã sẵn sàng đón dòng khách du xuân ngay từ những ngày đầu năm mới.

Chủ động làm mới sản phẩm

Những ngày cuối năm, không khí chuẩn bị cho mùa du lịch Tết tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra khẩn trương, đảm bảo các điều kiện đón tiếp, phục vụ khách. Từ cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch đến doanh nghiệp và khu, điểm du lịch đều chung một mục tiêu: mang đến cho du khách những hành trình du xuân giàu trải nghiệm, an toàn, văn minh, qua đó khẳng định sức hút của điểm đến xứ Thanh trong bức tranh du lịch cả nước.

Du khách check-in tại không gian trưng bày Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.

Theo nhận định của Hiệp hội Du lịch tỉnh, Tết Nguyên đán là “mùa vàng” của du lịch nội địa, đặc biệt với những địa phương giàu tài nguyên văn hóa - lịch sử, tâm linh như xứ Thanh. Năm nay, kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, xu hướng du lịch kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa, nghỉ dưỡng tiếp tục lên ngôi, đòi hỏi sản phẩm phải linh hoạt, đa dạng và có chiều sâu hơn.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, Lê Xuân Thảo cho rằng, thị trường du lịch Tết Bính Ngọ 2026 có nhiều tín hiệu tích cực, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ và tính khác biệt của sản phẩm.

"Du khách ngày nay không chỉ quan tâm đến điểm đến, mà còn chú trọng cảm xúc, trải nghiệm và sự an toàn trong suốt hành trình. Vì vậy, Hiệp hội đã phối hợp với các doanh nghiệp hội viên, chi hội du lịch địa phương rà soát lại sản phẩm, khuyến khích doanh nghiệp làm mới tour, tuyến và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hóa thân thiện, văn minh trong dịp Tết", ông Lê Xuân Thảo chia sẻ.

Trong dòng chảy chung đó, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động bám sát thị trường, điều chỉnh cách tiếp cận sản phẩm. Không chạy theo số lượng tour, nhiều doanh nghiệp tập trung vào các gói du lịch ngắn ngày, vừa đủ về thời gian, song đa dạng trải nghiệm văn hóa, phù hợp với nhóm khách gia đình, nhóm bạn bè và khách tự túc trong dịp đầu năm mới.

Theo bà Phan Thị Hà, Công ty CP Thương mại và Dịch vụ du lịch Lê Gia, nhu cầu du lịch Tết đang dịch chuyển theo hướng cá nhân hóa và tăng tính trải nghiệm. "Đơn vị chúng tôi tập trung phát triển các sản phẩm du xuân gắn với di sản, lễ hội, làng nghề, ẩm thực ngày Tết và sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân địa phương. Mỗi tour đều được thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh theo nhu cầu cụ thể của từng nhóm khách, từ lịch trình, dịch vụ đến không gian trải nghiệm", bà Hà cho biết.

Cùng với việc làm mới nội dung tour, các doanh nghiệp lữ hành cũng đặc biệt chú trọng đến chất lượng hướng dẫn viên. Đội ngũ hướng dẫn viên chất lượng cao, có kỹ năng xử lý tình huống tốt được các đơn vị ưu tiên lựa chọn, bảo đảm mỗi chuyến du xuân của du khách không chỉ an toàn mà còn giàu giá trị cảm xúc. Đại diện các doanh nghiệp lữ hành nhận định, sự hài lòng của du khách trong những ngày đầu năm mới sẽ là “hiệu ứng lan tỏa” tích cực cho cả mùa du lịch trong năm 2026.

Phát triển chuỗi trải nghiệm di sản và bảo đảm an toàn điểm đến

Một điểm nhấn quan trọng trong mùa du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của xứ Thanh là chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch gắn với các hoạt động trải nghiệm sẽ được tổ chức tại các di sản, di tích trọng điểm của tỉnh. Không gian di sản không chỉ là nơi tham quan, chiêm bái, mà còn trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi du khách được “sống chậm” và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị lịch sử - văn hóa của vùng đất xứ Thanh.

Phó Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh, Trịnh Hữu Anh cho biết: Chuẩn bị đón khách đến tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý đã xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm gắn với từng không gian di tích cụ thể, bảo đảm hài hòa giữa yếu tố truyền thống và nhu cầu của du khách.

Tại Di sản Thành Nhà Hồ, ngoài tham quan di sản, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động tái hiện không khí Tết xưa, trò chơi dân gian, tìm hiểu “Tết xưa thành cổ”, hội làng Đông Môn... Đến với Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh sẽ có các hoạt động dâng hương, tham quan kết hợp lễ hội thư pháp và các lễ hội đầu xuân được tổ chức theo hướng trang trọng, giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử. Đối với đền Nưa - Am Tiên và đền Bà Triệu, chuỗi hoạt động tập trung vào các nghi lễ truyền thống, kết hợp sinh hoạt văn hóa dân gian đầu xuân, tạo không gian linh thiêng nhưng gần gũi. Các hoạt động được tổ chức có chọn lọc, phù hợp với từng di tích, tránh phô trương, hình thức, qua đó giữ gìn sự tôn nghiêm và giá trị gốc của di sản.

Song hành với việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn điểm đến được đặt lên hàng đầu. Tại các di tích trọng điểm của tỉnh như đền Cửa Đạt, Phủ Na, đền Sòng Sơn, đền Độc Cước... dự kiến sẽ đón lượng khách lớn trong dịp Tết, phương án phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự đã được địa phương xây dựng và triển khai từ sớm. Lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý di tích, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, ngăn chặn tình trạng chèo kéo, ép giá, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách.

Công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh được chú trọng triển khai dưới nhiều hình thức.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham quan di tích cũng được quan tâm đẩy mạnh. Hệ thống biển chỉ dẫn, khuyến cáo, đường dây nóng được bố trí tại nhiều điểm đến, tạo điều kiện để du khách phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, tạo niềm tin cho du khách trong mỗi hành trình du xuân.

Với sự chuẩn bị chu đáo từ sản phẩm, hoạt động trải nghiệm đến bảo đảm an ninh, an toàn, du lịch Thanh Hóa đã sẵn sàng bước vào mùa cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với tâm thế chủ động và kỳ vọng lớn. Không chỉ hướng tới một mùa du lịch Tết sôi động, hiệu quả, những nỗ lực này còn góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của du lịch xứ Thanh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Hoài Anh