HĐND huyện Thọ Xuân: Kỳ họp thứ 19 - kỳ họp chuyên đề quyết định một số nội dung quan trọng

Chiều 9/5, HĐND huyện Thọ Xuân tổ chức kỳ họp thứ 19 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 do huyện quản lý (đợt 2); Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do huyện quản lý (đợt 13).

Kỳ họp cũng đã nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết UBND huyện trình kỳ họp.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, các đại biểu HĐND huyện Thọ Xuân đã thảo luận, đóng góp ý kiến trực tiếp vào nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Thọ Xuân đã biểu quyết thống nhất cao thông qua các tờ trình, nghị quyết, góp phần vào sự phát triển của huyện trong giai đoạn tới.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với: Ông Trịnh Duy Niệm, nguyên Trưởng Công an huyện do chuyển công tác; ông Nguyễn Văn Vinh, nguyên Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường do bố trí công tác khác; ông Vũ Mạnh Hà, nguyên Trưởng phòng Nội vụ do bố trí công tác khác. HĐND huyện cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Trịnh Duy Niệm do chuyển công tác về Công an tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân Lê Đình Hải đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND huyện kịp thời chỉ đạo các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Căn cứ vào chương trình, đề nghị Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm các nghị quyết được HĐND huyện thông qua được tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

Đỗ Duy Nhã (CTV)