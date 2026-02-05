Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải thăm, chúc Tết các mẹ liệt sĩ và một số đơn vị

Sáng 5/2, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại xã Thọ Xuân và các đơn vị: Trung đoàn Không quân 923, Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Đoàn công tác thăm, tặng quà bà Vũ Thị Hợi là mẹ liệt sĩ, tại thôn Bắc Tiến, xã Thọ Xuân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà bà Đỗ Thị Cân, năm nay tròn 100 tuổi, ở thôn Xuân Phả 3 và bà Vũ Thị Hợi, ở thôn Bắc Tiến, xã Thọ Xuân, đều là mẹ liệt sĩ.

Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải thăm, tặng quà bà Đỗ Thị Cân, tròn 100 tuổi, ở xã Thọ Xuân.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các gia đình, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết; tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho Nhân dân, đảm bảo vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình.

Đoàn công tác thăm, chúc tết Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, nhân viên Cảng Hàng không Thọ Xuân, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ vui mừng trước những kết quả đơn vị đạt được trong năm qua, đáng chú ý là sản lượng khách tăng đột biến với gần 1,4 triệu khách thông qua cảng.

Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và sẵn sàng mọi phương án, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn tuyệt đối vận tải hàng không.

Đoàn công tác thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 923.

Tặng quà và chúc Tết Trung đoàn Không quân 923, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đề nghị cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vừa tổ chức đón xuân vui Tết, nỗ lực thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, vừa tập trung huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Hồng Ngọc