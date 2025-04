Thọ Xuân: Đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình đảm bảo theo kế hoạch

Sáng 3/4, Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy để thảo luận và cho ý kiến báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2025.

Quý I năm 2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, sở, ngành cấp tỉnh, cùng sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện, nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, có 6/38 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Một số kết quả nổi bật là: Việc tổ chức cho Nhân dân đón tết Nguyên đán Ất Tỵ được quan tâm thực hiện chu đáo, mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón tết trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, không ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực: tích tụ đất đai đạt 40,6% KH, xã Tây Hồ được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024;... Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện. Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Lamori Resort&Spa khai trương đi vào hoạt động, góp phần thu hút khách du lịch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm đạt hiệu quả tích cực; hoàn thành chỉ tiêu giao 239 công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng và đúng luật. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị được thực hiện quyết liệt, kịp thời theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quý I và đề xuất giải pháp để khắc phục; trong đó nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của các phòng, ngành, các cấp, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị, cũng như công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời nhấn mạnh vào một số nội dung: Giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các công trình, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị...

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải đánh giá những kết quả nổi bật mà huyện đạt được trong quý I năm 2025 thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong bối cảnh quá nhiều khó khăn. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị từng đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện bản lĩnh chính trị, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ ở từng lĩnh vực phụ trách, từ đó tạo sự lan tỏa đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh các vấn đề trọng tâm, đó là: Thực hiện các chủ trương, đề án của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình đảm bảo theo kế hoạch. Từng cơ quan, đơn vị, các địa phương quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về những nội dung của Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ. Chủ động rà soát từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Chủ động rà soát, thống kê trụ sở làm việc, các trang thiết bị; đề xuất xây dựng phương án bố trí sắp xếp các xã, thị trấn, xác định trụ sở làm việc, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong bộ máy.

Làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, khiếu kiện đông người.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy thống nhất điều chỉnh lại việc thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Đỗ Duy Nhã (CTV)