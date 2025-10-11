Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2025 tại Trường THPT Lê Lợi

Sáng 11/10, tại xã Thọ Xuân, Trường THPT Lê Lợi tổ chức Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025.

Sự kiện thu hút đông đảo giáo viên, học sinh của trường tham gia.

Đây cũng là sự kiện nhằm góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc; triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Tại buổi phát động, các em học sinh đã có cơ hội giao lưu, chia sẻ về đam mê, cảm hứng đọc sách cùng các nhà văn và đại diện nhà xuất bản, qua đó nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về giá trị của tri thức, biết trân trọng và nuôi dưỡng tình yêu đối với sách.

Nhân dịp này, hơn 3.300 cuốn sách đã được trao tặng cho tủ sách của nhà trường, nhằm tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với nhiều đầu sách hay và bổ ích.

Lê Phượng