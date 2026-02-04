Công ty CP Mía đường Lam Sơn trao quà Tết nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty CP Mía đường Lam Sơn đã dành một phần nguồn lực, kinh phí để triển khai các hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa, góp phần chia sẻ khó khăn, mang lại niềm vui và sự ấm áp cho những hoàn cảnh kém may mắn, giúp họ đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp, đủ đầy hơn. Đây cũng là minh chứng sinh động cho việc gắn kết hài hòa giữa hoạt động sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội của công ty.

Ngày 4/2/2026, Công ty CP Mía đường Lam Sơn đã đến thăm, tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng do công ty phụng dưỡng; các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa; những hoàn cảnh kém may mắn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa và Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty CP Mía đường Lam Sơn dành nguồn kinh phí trên 200 triệu đồng bao gồm tiền mặt và các sản phẩm do công ty sản xuất để triển khai thực hiện chương trình này.

Đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các trung tâm, ông Lê Quang Mây - Chủ tịch Công đoàn thay mặt Công ty CP Mía đường Lam Sơn đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao những phần quà ý nghĩa cho các đối tượng.

Niềm vui của bác cựu chiến binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa khi nhận được sự quan tâm và tình cảm của Công ty.

Ông Lê Quang Mây - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Mía đường Lam Sơn trao quà cho người già có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ số 2 Thanh Hóa.

Ông Lê Huy Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Mía đường Lam Sơn trao quà cho các cháu tại Trung tâm Bảo trợ số 2 Thanh Hóa.

Các cháu tại Trung tâm Bảo trợ số 2 Thanh Hóa đón nhận những món quà ý nghĩa từ Công ty CP Mía đường Lam Sơn.

Bà Lê Thị Sâm - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của Công ty trong dịp Tết góp phần giúp các đối tượng đang được chăm sóc tại đây có thêm niềm vui và động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó, Công ty CP Mía đường Lam Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Yên Khương, chính quyền địa phương và đoàn Thiện nguyện Sen Vàng tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, Tết cho người nghèo khu vực biên giới và đón chào năm mới Bính Ngọ năm 2026, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới, trao quỹ khuyến học cho các cháu học sinh...

Bên cạnh đó, Công ty CP Mía đường Lam Sơn còn phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa truyền thống, lễ hội gói bánh chưng xanh... tạo không khí ngày Xuân vui tươi đầm ấm.

Những món quà được trao mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc cũng như thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia của tập thể ban lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Công ty CP Mía đường Lam Sơn với những người có công với cách mạng và những hoàn cảnh kém may mắn, góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, ấm no, hạnh phúc.

Nguyễn Lương