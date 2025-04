Xử phạt Công ty CP Công nghệ cao Sao Đỏ 376 triệu đồng vì hành vi sản xuất phân bón giả

Thông tin từ Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phát hiện một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu kinh doanh phân bón kém chất lượng, do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Xuân Hà Ninh Bình, địa chỉ tại tổ 6, phường Nam Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình sản xuất.