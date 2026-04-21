Tập huấn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày 21/4, tại xã Thọ Xuân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh vai trò của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ gìn mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh truyền đạt chuyên đề: “Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tại hội nghị, gần 200 bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng Ban Công tác Mặt trận và những người có uy tín trên địa bàn xã Thọ Xuân đã được các báo cáo viên của Ủy ban MTTQ tỉnh và Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh truyền đạt các chuyên đề: “Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hướng dẫn thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động tại địa phương; các vấn đề về nhiệm vụ xây dựng NTM hiện nay trên địa bàn tỉnh, những khó khăn và giải pháp tháo gỡ.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận nhằm triển khai thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận, vận động XDNTM, đô thị văn minh, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị.

Khánh Phương