Ông Zelensky: Ukraine cần “lá chắn an ninh đủ mạnh”, từ NATO đến răn đe hạt nhân

Ngày 29/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng, Ukraine cần những bảo đảm an ninh mạnh mẽ và rõ ràng hơn từ phương Tây để đối phó với Nga, trong đó bao gồm khả năng gia nhập NATO hoặc thậm chí là các biện pháp răn đe tương đương vũ khí hạt nhân.

Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí, ông Zelensky kêu gọi các đồng minh phải minh bạch về cam kết bảo vệ Kiev. Theo ông, nếu Ukraine không thể trở thành thành viên NATO, thì cần có một cơ chế bảo đảm thay thế đủ sức ngăn chặn các mối đe dọa an ninh.

Ông Zelensky cho hay: “Người ta nói Ukraine không thể chiến thắng vì Nga là cường quốc hạt nhân. Vậy thì hãy trả lời thẳng: Ukraine cần bảo đảm an ninh nào để đối phó, NATO hay vũ khí hạt nhân?”, đồng thời kêu gọi đối thoại thẳng thắn từ các đối tác quốc tế.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cũng thừa nhận đến nay chưa có quốc gia nào chính thức đề xuất những lựa chọn như vậy với Kiev. Ông bày tỏ sự ngạc nhiên khi các lập luận liên quan đến yếu tố hạt nhân thường được dùng để nói về Nga, nhưng lại ít khi áp dụng trong trường hợp Ukraine.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận về bảo đảm an ninh hậu xung đột vẫn chưa đạt được đồng thuận. Trước đó, ông Zelensky từng đề cập khả năng các cam kết an ninh từ Mỹ có thể đi kèm điều kiện Ukraine rút quân khỏi một số khu vực ở Donbass, điều mà phía Moscow coi là then chốt cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ thông tin này, khẳng định phát biểu của ông Zelensky là không chính xác. Ông Rubio nhấn mạnh rằng các bảo đảm an ninh chỉ có thể được xem xét sau khi chiến sự kết thúc, nhằm tránh nguy cơ kéo Mỹ vào xung đột trực tiếp.

Về vấn đề hạt nhân, Tổng thống Zelensky nhiều lần khẳng định Ukraine không chủ động theo đuổi loại vũ khí này. Dẫu vậy, trong một cuộc phỏng vấn với Sky News hồi tháng 2/2026, ông cho biết Kiev sẽ “sẵn sàng tiếp nhận” nếu được các nước như Anh hoặc Pháp đề xuất cung cấp, dù hiện chưa có kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Nga kiên quyết phản đối khả năng Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Moscow cũng cho rằng, tham vọng hạt nhân của Kiev trước năm 2022 là một trong những yếu tố góp phần làm gia tăng căng thẳng, dẫn tới xung đột hiện nay.

Thu Uyên

Nguồn:BBC, Kyiv Independent