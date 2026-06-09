Ông Zelensky có cuộc trao đổi “tích cực” với đặc phái viên Mỹ về xung đột Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cho biết ông đã có cuộc trao đổi “tích cực” với hai đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, trong đó hai bên thảo luận về triển vọng thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đến số 10 phố Downing ở London (Anh) . Ảnh: Reuters.

Trên ứng dụng Telegram, ông Zelensky cho biết cuộc trao đổi diễn ra trong thời gian ông dừng chân tại thủ đô Chisinau (Moldova) trên hành trình trở về Kyiv sau các cuộc hội đàm tại London với lãnh đạo Anh, Pháp và Đức. Ông nhấn mạnh hai bên tập trung trao đổi về việc đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao trong những tuần tới, nhằm tạo thêm động lực cho tiến trình tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo Tổng thống Ukraine, các nội dung trao đổi cũng đề cập đến khả năng thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sắp tới tại Pháp, đồng thời ghi nhận đánh giá tích cực từ phía Mỹ đối với lập trường của Ukraine.

Trước đó, ông Zelensky đã tham dự các cuộc gặp tại London với lãnh đạo Anh, Pháp và Đức về định hướng giải pháp cho xung đột. Các bên châu Âu ủng hộ đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm kiếm khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định châu Âu sẽ đóng vai trò trong tiến trình này.

Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz tham dự cuộc gặp tại số 10 phố Downing ở London (Anh), ngày 7/6/2026. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, các nỗ lực đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Ukraine và Nga, với sự tham gia của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, hiện vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể, trong bối cảnh Washington tập trung vào một số điểm nóng quốc tế khác.

Tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đại diện nhiều nước, trong đó có Liên minh châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, tiếp tục kêu gọi các bên liên quan thúc đẩy đối thoại nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Quan chức phụ trách nhân đạo của Liên hợp quốc Indrika Ratwatte cho biết tình hình tại Ukraine tiếp tục leo thang, với ít nhất 30 dân thường thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương kể từ cuối tuần trước. Một số phương tiện cứu trợ cũng bị hư hại tại khu vực Kherson, gây thương tích cho nhân viên cứu trợ.

Thanh Hằng