Ông Trump nói về sự tham dự của tổng thống Nga tại G20 ở Washington

Ngày 24/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sẽ “rất hữu ích”, song bày tỏ hoài nghi về khả năng nhà lãnh đạo Nga góp mặt.

Tổng thống Trump lên tiếng về thông tin Mỹ mời Tổng thống Putin dự hội nghị thượng đỉnh G20. Ảnh: RTL Today.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông chưa nắm rõ thông tin về lời mời chính thức, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại quốc tế. Ông nói: “Nếu ông Putin tham dự, điều đó có lẽ sẽ rất hữu ích. Tôi tin vào đối thoại với tất cả các bên”.

Theo các nguồn tin từ chính quyền Mỹ, Washington – với tư cách nước chủ nhà G20 năm 2026 dự kiến sẽ gửi lời mời tới đầy đủ các thành viên, trong đó có Nga, tham dự hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra trong hai ngày 14-15/12 tại Miami, bang Florida. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Nga cũng sẽ được mời tham gia các cuộc họp cấp bộ trưởng trong khuôn khổ G20.

Về phía Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Aleksandr Pankin xác nhận Moskva đã nhận được lời mời “ở cấp cao nhất”, song cho rằng còn quá sớm để xác định thành phần tham dự. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào thời điểm gần hội nghị.

Tổng thống Nga Putin chưa trực tiếp tham dự một hội nghị thượng đỉnh G20 kể từ năm 2019, ban đầu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và sau đó là những hệ lụy từ căng thẳng liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: Arkansas Advocate.

Cùng ngày, Tổng thống Trump nhắc lại quan điểm cho rằng việc loại Nga khỏi Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G8) vào năm 2014 là “một quyết định sai lầm”. Theo ông, các vấn đề liên quan đến Nga vẫn chiếm nhiều thời gian thảo luận của các nước G7.

Trong khi đó, phía Nga không bày tỏ quan tâm đến việc quay trở lại cơ chế G8. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng G20 có vai trò và hiệu quả cao hơn trong bối cảnh hiện nay, khi phản ánh đầy đủ hơn tương quan của các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Thanh Giang

Nguồn: RT, The Washington Post.