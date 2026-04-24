Tổng thống Mỹ ra lệnh bắn hạ mọi tàu thuyền rải thủy lôi ở eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã chỉ đạo Hải quân Mỹ triển khai các biện pháp mạnh nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, bao gồm xử lý các tàu thuyền của Iran bị cáo buộc rải thủy lôi và đẩy mạnh hoạt động rà phá thủy lôi trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải bài viết trên mạng xã hội với nội dung: “Tôi ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn hạ mọi tàu thuyền, dù nhỏ đến đâu (tất cả 159 tàu chiến của họ đều nằm dưới đáy biển!), đang rải thủy lôi ở vùng eo biển Hormuz. Không được phép do dự". Đồng thời, ông Trump cho biết Mỹ đang nỗ lực rà phá thủy lôi ở eo biển này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định Washington đang kiểm soát chặt chẽ tình hình tại eo biển Hormuz và cho biết các biện pháp hiện nay sẽ được duy trì cho đến khi đạt được tiến triển trong đàm phán với Iran. Ông nhấn mạnh Mỹ không chịu sức ép về thời gian trong tiến trình này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng sau khi Iran ngày 23/4 thông báo bắt giữ thêm một tàu hàng tại eo biển Hormuz. Truyền hình nhà nước Iran phát sóng hình ảnh lực lượng đặc nhiệm tiếp cận và kiểm soát tàu bằng xuồng cao tốc, với cáo buộc vi phạm quy định quá cảnh.

Phản ứng trước diễn biến này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington không có kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định Mỹ ưu tiên các biện pháp thông thường và giải pháp ổn định lâu dài. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng Iran vẫn mong muốn đạt được một thỏa thuận, song nhấn mạnh tiến trình đàm phán cần được cân nhắc thận trọng.

Về phía Iran, giới chức nước này cho biết sẽ tiếp tục các biện pháp quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, trong đó có việc triển khai cơ chế thu phí quá cảnh đối với tàu thương mại, nhằm khẳng định chủ quyền và tăng nguồn thu ngân sách. Tehran đồng thời yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải trước khi nối lại đàm phán.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng quan trọng hàng đầu thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu. Các diễn biến căng thẳng gần đây làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn thương mại và tác động tới thị trường năng lượng quốc tế.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, AP