Vấn đề người di cư: Gần 8.000 người thiệt mạng hoặc mất tích năm 2025

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, gần 8.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến đường di cư toàn cầu trong năm 2025, cho thấy hành trình tìm kiếm an toàn hoặc cơ hội sống tốt hơn tiếp tục là một trong những chuyến đi nguy hiểm nhất đối với hàng chục nghìn người trên thế giới.

Người di cư trên trên thuyền ở ngoài khơi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết số trường hợp được ghi nhận trong năm ngoái là 7.904 người, thấp hơn mức kỷ lục 9.200 người của năm 2024, nhưng vẫn phản ánh một thất bại toàn cầu kéo dài trong việc ngăn chặn các ca tử vong có thể phòng tránh được.

IOM nhấn mạnh con số thực tế có thể cao hơn nhiều do hàng trăm trường hợp chưa được xác minh, trong bối cảnh năm 2025 chứng kiến các đợt cắt giảm viện trợ chưa từng có và việc hạn chế thông tin về các tuyến di cư bất hợp pháp nguy hiểm.

Cơ quan này cho rằng khi các lối đi an toàn chưa nằm trong tầm với, nhiều người vẫn bị buộc phải lựa chọn những hành trình ngày càng rủi ro và bất thường hơn.

Các tuyến đường biển tới châu Âu tiếp tục là nơi nguy hiểm nhất đối với người di cư trong năm 2025. Theo số liệu của IOM, khoảng 3.400 trường hợp tử vong và mất tích được ghi nhận trên các tuyến đường biển tới châu Âu, trong đó có 1.330 trường hợp trên tuyến Trung Địa Trung Hải và hơn 1.200 trường hợp trên tuyến Tây Phi/Đại Tây Dương hướng tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Dữ liệu mới cũng cho thấy các tuyến di cư đang thay đổi dưới tác động của xung đột, sức ép khí hậu và các chính sách siết chặt kiểm soát biên giới.

Tại châu Á, gần 900 ca tử vong và mất tích đã được ghi nhận trên các hành trình vượt biển qua vịnh Bengal và biển Andaman trong năm 2025, khiến năm 2025 trở thành năm chết chóc nhất từ trước đến nay trên tuyến đường này.

IOM cho biết từ năm 2014 đến nay, Missing Migrants Project ghi nhận hơn 82.000 trường hợp tử vong và mất tích trong quá trình di cư trên toàn cầu. Cơ quan này ước tính ít nhất khoảng 340.000 thành viên gia đình đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc khủng hoảng người di cư mất tích, đồng thời kêu gọi tăng ý chí chính trị để cứu thêm sinh mạng và mở rộng các tuyến di cư an toàn hơn./.

Theo TTXVN