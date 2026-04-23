Uzbekistan và Kazakhstan thúc đẩy quan hệ chiến lược

Trong bối cảnh khu vực Trung Á đang thay đổi, Kazakhstan được nhiều nhà hoạch định chính sách Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) coi là một quốc gia hàng đầu trong việc theo đuổi mục tiêu trở thành một “cường quốc tầm trung” thông qua “chính sách đối ngoại đa phương”. Ngày 22/4 Lãnh đạo Uzbekistan và Kazakhstan đã có cuộc hội đàm cấp cao tại thành phố lịch sử Bukhara, nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và chiến lược giữa hai quốc gia Trung Á.

Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nhất trí đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương từ gần 5 tỷ USD hiện nay lên 10 tỷ USD trong những năm tới. Hai bên cho biết nhiều dự án chung đã và đang được triển khai trong các lĩnh vực như sản xuất ô tô, hạ tầng, logistics, kỹ thuật điện và vật liệu xây dựng.

Trong khuôn khổ hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận các hướng hợp tác mới, bao gồm công nghệ số, quản lý tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Một sáng kiến “Không khí sạch” đã được đề xuất nhằm giảm ô nhiễm tại các đô thị lớn trong khu vực như Tashkent, Almaty, Turkistan và Shymkent.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện kết nối khu vực thông qua hiện đại hóa cửa khẩu và phát triển hạ tầng vận tải. Dự án cửa khẩu Jibek Joli dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 9, với công suất phục vụ lớn, cùng với tuyến đường sắt Darboza–Makhtaaral được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể năng lực vận chuyển hàng hóa.

Hợp tác năng lượng cũng là trọng tâm, trong đó có các dự án thủy điện và kế hoạch xuất khẩu năng lượng xanh sang châu Âu. Ngoài ra, hai nước cam kết mở rộng hợp tác trong các chuỗi cung ứng công nghiệp và chế biến nguyên liệu, bao gồm kim loại hiếm.

Bên cạnh các nội dung kinh tế, hai quốc gia cũng tăng cường trao đổi văn hóa và nhân đạo, thông qua các sự kiện như Ngày Văn hóa, diễn đàn thanh niên và hợp tác du lịch.

Giới quan sát nhận định, các cuộc gặp cấp cao thường xuyên giữa Uzbekistan và Kazakhstan đang trở thành nền tảng quan trọng để thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin và mở rộng hợp tác trong khu vực Trung Á.

Lê Hà.

Nguồn: Euronews