Thủ tướng Mark Carney: Canada không nhượng bộ Mỹ liên quan đàm phán USMCA

Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định, Canada sẽ không nhượng bộ Mỹ trước các cuộc đàm phán liên quan đến Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Phát biểu ngày 23/4 trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng, Mỹ đang yêu cầu “phí gia nhập” và một số nhượng bộ ban đầu trước khi đàm phán, ông Carney bác bỏ quan điểm này và nhấn mạnh hai bên cần hướng tới một kết quả cùng có lợi.

Ông Carney cho biết: “Đây không phải là trường hợp để Mỹ áp đặt các điều kiện. Chúng ta đang đàm phán và có thể đạt được kết quả cùng có lợi. Sẽ cần thời gian, nhưng chúng ta sẽ nắm bắt cơ hội.”

USMCA dự kiến sẽ được xem xét bắt buộc trong năm nay. Trong khi Mỹ và Mexico đã khởi động các cuộc thảo luận chính thức từ tháng 1, tiến trình giữa Canada và Mỹ vẫn chưa bắt đầu.

Khi được hỏi về khả năng Canada nhượng bộ để đưa Washington vào bàn đàm phán, Thủ tướng Carney trả lời dứt khoát, là không.

Ông cũng cho biết hai bên đã có nhiều kênh liên lạc ở các cấp khác nhau, song vẫn tồn tại danh sách dài các vấn đề thương mại cần xử lý. Theo ông Canada, sẽ tiếp cận đàm phán theo hướng tổng thể nhằm tháo gỡ các bất đồng.

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ ngồi lại và giải quyết các vấn đề bằng cách tiếp cận rộng hơn. Đã có những đề xuất được đưa ra, và đến lúc cần thực sự bắt tay vào giải quyết”.

Mỹ, Canada và Mexico ký kết hiệp định kinh tế USMCA. Ảnh: Reuters.

Về phía Mỹ, ngày 22/4, đại diện Thương mại Jamieson Greer cho rằng, hai nước có những ưu tiên thương mại khác nhau, trong đó Mỹ tập trung “khắc phục các vấn đề của toàn cầu hóa”, trong khi Canada mở rộng quan hệ thương mại với các đối tác quốc tế. Ông cũng nêu một số rào cản như việc các tỉnh của Canada hạn chế rượu Mỹ và áp thuế đối với một số sản phẩm sữa.

Ông Greer cũng đề cập khả năng “hành động cưỡng chế” nếu rượu Mỹ không được đưa trở lại thị trường Canada, sau khi nhiều tỉnh của nước này ngừng bán mặt hàng này từ năm 2025 nhằm đáp trả các biện pháp thuế quan trước đó.

Tại Canada, Thủ hiến tỉnh Ontario Doug Ford đã bác bỏ khả năng khôi phục nhập khẩu rượu Mỹ nếu Washington không thay đổi chính sách thuế quan, khẳng định việc này chỉ diễn ra khi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp áp thuế. Trước khi bị ngừng bán, Ontario từng nhập khẩu gần 1 tỷ USD rượu từ Mỹ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại với Mỹ, còn Bộ trưởng Tài chính François-Philippe Champagne cho biết Ottawa đã nêu rõ yêu cầu giải quyết các mức thuế của Mỹ đối với thép, nhôm, ôtô và gỗ mềm Canada.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.