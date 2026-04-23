Lãnh đạo NATO - Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm, chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh

Trong khuôn khổ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Hai bên đã tập trung thảo luận công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, các nội dung nghị sự quan trọng của liên minh, cũng như những diễn biến khu vực và quốc tế đáng chú ý.

Tại cuộc hội đàm ngày 22/4, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh môi trường khu vực diễn biến phức tạp một lần nữa cho thấy tầm quan trọng thiết yếu của tinh thần đoàn kết và hợp tác giữa các đồng minh NATO. Ông bày tỏ kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh Ankara sẽ đưa ra các quyết định nhằm củng cố sự thống nhất nội khối, đồng thời nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó với khủng hoảng của liên minh.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề cập đến sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, đặc biệt là những tiến bộ trong lĩnh vực phòng không, đồng thời khẳng định Ankara mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng hơn với các đồng minh trong lĩnh vực này.

Trước đó, ông Rutte đã làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Yasar Guler và thăm cơ sở của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Aselsan vào sáng 22-4. Ông cũng có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hakan Fidan. Trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Guler, Tổng thư ký NATO đã trao đổi nhiều vấn đề quan trọng, bao gồm tăng cường quan hệ giữa các đồng minh, thúc đẩy tăng chi tiêu quốc phòng, tích hợp hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ với mạng lưới NATO, cũng như mở rộng hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Theo thông báo của Cơ quan Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các nước thành viên NATO đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức tại thủ đô Ankara trong ngày 7 và 8/7 tới , nơi sẽ thảo luận nhiều thách thức an ninh cấp bách đối với liên minh gồm 32 thành viên.

Nguồn: Qatar news agency, Turkiye Today