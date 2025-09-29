Điện Kremlin: Tổng thống Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Trump tại Moskva

Người phát ngôn điện Kremlin vừa cho biết, lời mời của Tổng thống Vladimir Putin tới nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump vẫn có hiệu lực, và quyết định do phía Mỹ đưa ra. Điện Kremlin kỳ vọng rằng, mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ có thể trở thành một trong những chìa khóa mở ra cánh cửa ngoại giao, dù còn nhiều trở ngại.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Horadopovo.com

Trong cuộc phỏng vấn với TASS, khi được phóng viên hỏi liệu cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có bị thay đổi không, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin: Điện Kremlin khẳng định, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Moscow. Ông Peskov nói: "Nó không bị gác lại. Đây là lời mời chủ động. Ông Putin đã sẵn sàng và rất vui được gặp Tổng thống Trump. Phần còn lại phụ thuộc vào quyết định của ông Trump".

Người phát ngôn Điện Kremlin vẫn nhấn mạnh rằng, ông Putin “rất trân trọng” nỗ lực làm trung gian của ông Trump, đồng thời mô tả mối quan hệ giữa hai bên là “ấm áp”.

Hồi tháng 8, sau cuộc hội đàm với ông Trump tại Alaska, nhà lãnh đạo Nga đề xuất tổ chức cuộc gặp tiếp theo tại Moskva. Tổng thống Mỹ khi đó cho rằng điều này là khả thi, dù thừa nhận ông có thể phải đối mặt với nhiều chỉ trích nếu đến Moskva. Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Nga, hai bên đã thống nhất duy trì kênh liên lạc thường xuyên về một loạt vấn đề, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của “động lực” được tạo ra từ hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa hai nhà lãnh đạo. Vòng tham vấn thứ ba tới đây được kỳ vọng sẽ tập trung vào việc cải thiện hoạt động ngoại giao giữa hai nước, vốn bị hạn chế nghiêm trọng bởi hàng loạt vụ trục xuất nhân viên ngoại giao và biện pháp trả đũa lẫn nhau trong thập kỷ qua.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết, ông sẽ gặp Tổng thống Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine, cũng như các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên xây dựng các kế hoạch liên quan đến việc bán vũ khí cho các nước châu Âu để chuyển giao cho Ukraine. Theo ông Alexander Lukashenko, đây là “điệp khúc cũ với cách phối mới”. Tổng thống Belarus cũng thừa nhận, mỗi nhà lãnh đạo đều có chiến lược riêng, và ông tôn trọng cách tiếp cận của ông Donald Trump. Phát biểu này được xem như một lời cảnh báo rõ ràng của lãnh đạo Belarus trước những kế hoạch có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng và bất ổn trong khu vực.

Lê Hà

Nguồn: Global Times, Sky News