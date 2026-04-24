Ngoại trưởng Indonesia: Đề xuất thu phí qua eo biển Malacca không phù hợp với luật pháp quốc tế

Ngoại trưởng Indonesia Sugiono tuyên bố Jakarta sẽ không áp dụng việc thu phí đối với tàu thuyền qua eo biển Malacca, nhấn mạnh đề xuất này không phù hợp với luật pháp quốc tế và đi ngược cam kết về tự do hàng hải.

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sugiono ngày 23/4 tuyên bố, Jakarta sẽ không áp dụng việc thu phí đối với tàu thuyền qua eo biển Malacca

Phát biểu của ông Sugiono được đưa ra nhằm phản hồi đề xuất trước đó của Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa về việc thu phí đối với các tàu sử dụng tuyến đường huyết mạch này để tận dụng vị trí chiến lược của Indonesia trên các tuyến thương mại và năng lượng toàn cầu.

Ngoại trưởng Sugiono khẳng định, Indonesia tiếp tục duy trì lập trường bảo đảm giao thông hàng hải thông suốt, cởi mở và trung lập tại eo biển Malacca, một trong những tuyến vận tải biển nhộn nhịp nhất thế giới. Theo ông, việc thu phí tàu thuyền không phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), vốn bảo đảm quyền đi lại không bị cản trở qua các tuyến hàng hải quốc tế.

Ông Sugiono nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết duy trì tự do hàng hải và kỳ vọng đây cũng là nguyên tắc chung của các quốc gia nhằm xây dựng một tuyến vận tải mở, trung lập và hỗ trợ lẫn nhau.”

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Indonesia cho rằng việc thu phí có thể mang lại nguồn thu đáng kể nếu được phối hợp giữa Indonesia, Malaysia và Singapore, đồng thời dẫn kinh nghiệm từ kế hoạch của Iran tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, đề xuất này không nhận được sự đồng thuận từ các nước trong khu vực. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan khẳng định không ủng hộ bất kỳ biện pháp nào có thể hạn chế tự do hàng hải, trong khi Malaysia cũng tái khẳng định cam kết bảo đảm quyền quá cảnh tự do qua eo biển Malacca.

Cũng trong ngày 23/4, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, ông Mohamad Hasan cho biết, mọi quyết định liên quan eo biển Malacca không thể được đưa ra đơn phương và các quốc gia trong khu vực áp dụng cách tiếp cận đồng thuận về an ninh hàng hải.

Ông Mohamad Hasan cho biết thêm, Malaysia, Singapore, Indonesia và Thái Lan có sự thống nhất chặt chẽ về vấn đề này và tiến hành tuần tra chung dọc theo eo biển để bảo đảm tàu thuyền lưu thông an toàn.

Thu Uyên

Nguồn: Antara News