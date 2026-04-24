Li- băng, Israel gia hạn ngừng bắn thêm 3 tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Li-băng và Israel đã nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn liên quan tới xung đột với lực lượng Hezbollah thêm ba tuần, sau cuộc đàm phán tại Nhà Trắng ngày 23/4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, đứng cạnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, nhìn về phía Đại sứ Mỹ tại Li-băng Michel Issa trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 23/4. Ảnh: Reuters.

Ông Trump đưa ra thông tin trên sau cuộc gặp giữa Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Li- băng tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad, với sự tham dự của các quan chức cấp cao Mỹ như Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio.

Theo ông Trump, cuộc thảo luận diễn ra “rất thuận lợi”, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ phối hợp với Li- băng nhằm hỗ trợ nước này tăng cường năng lực bảo vệ trước Hezbollah. Ông cũng cho biết có khả năng tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo Israel và Li- băng tại Washington trong thời gian tới. Đây là một trong những cuộc tiếp xúc ngoại giao trực tiếp hiếm hoi giữa hai bên trong nhiều thập kỷ qua, trong bối cảnh Li-băng và Israel về mặt pháp lý vẫn trong tình trạng xung đột kể từ năm 1948.

Phát biểu bên cạnh Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết Israel và Li-băng “chưa bao giờ gần gũi nhau hơn ngày hôm nay”. Ông Leiter cảm ơn Tổng thống Trump và Phó Tổng thống JD Vance về một ngày mà ông cho rằng đã được chuẩn bị trong nhiều thập niên, đồng thời kêu gọi Li-băng phối hợp trong việc giải giáp Hezbollah, lực lượng mà Tel Aviv cho rằng là nguyên nhân chính gây bất ổn an ninh khu vực. Israel khẳng định vẫn duy trì quyền tự vệ trong trường hợp bị tấn công.

Một em bé giữa đống đổ nát của tòa nhà bị hư hại sau một cuộc không kích của Israel trong thời gian ngừng bắn tạm thời giữa Li băng và Israel, tại khu vực Housh, gần thành phố Tyre, ngày 23/4/2026. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, đại sứ Li-băng tại Mỹ Nada Hamadeh cảm ơn Tổng thống Trump vì đã chủ trì “khoảnh khắc lịch sử này”. Đại sứ Nada Hamadeh cho biết các nội dung đàm phán trong giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung vào việc chấm dứt hoàn toàn các hoạt động quân sự, yêu cầu Israel rút quân khỏi các khu vực đang kiểm soát, trao trả công dân Li-băng bị giam giữ, triển khai lực lượng Li-băng dọc biên giới và thúc đẩy quá trình tái thiết.

Dù thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập, tình hình tại miền nam Li-băng tiếp tục diễn biến phức tạp. Quân đội Israel hiện kiểm soát một khu vực đệm sâu tới 10 km trong lãnh thổ Li-băng , với lý do nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng rocket và tên lửa chống tăng. Phía Hezbollah không tham gia trực tiếp vào tiến trình đàm phán và tuyên bố không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa các bên.

Ngày 23/4, các vụ giao tranh và không kích vẫn tiếp diễn. Một cuộc không kích của Israel đã khiến nhà báo Li-băng Amal Khalil thiệt mạng, gây phản ứng trong dư luận Li-băng. Theo số liệu từ phía Li-băng, kể từ khi xung đột leo thang, khoảng 2.300 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải sơ tán.

Thanh Hằng

Nguồn: AP