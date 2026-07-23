Ông Trump tin Iran sớm quay lại đàm phán, Tehran tiếp tục cảnh báo cứng rắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây bày tỏ tin tưởng Iran sẽ sớm quay trở lại bàn đàm phán, bất chấp cuộc xung đột giữa hai bên đã kéo dài gần 5 tháng và tình hình trên thực địa tiếp tục diễn biến căng thẳng.

Tổng thống Trump phát biểu tại Trường Trung học Wheeler ở thành phố Marietta, bang Georgia. Ảnh: NBC News.

Phát biểu tại Trường Trung học Wheeler ở thành phố Marietta, bang Georgia, ngày 22/7, ông Trump cho rằng Iran đang chịu sức ép lớn từ các cuộc tấn công của Mỹ nên muốn đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, theo ông, Tehran vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận các điều khoản.

Ông Trump cũng bác bỏ nhận định cho rằng người dân Mỹ phản đối cuộc chiến với Iran, dù không nêu rõ cuộc khảo sát mà ông đề cập. Trong khi đó, một cuộc thăm dò của Washington Post-Ipsos công bố tuần trước cho thấy chỉ 29% người Mỹ ủng hộ chiến dịch quân sự này.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông tham dự lễ tiếp nhận thi hài bốn binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong xung đột tại Căn cứ Không quân Dover, bang Delaware. Đây là những quân nhân tử trận trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Jordan.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Aawsat.com

Trong khi đó, Iran tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố nếu Tehran không thể xuất khẩu dầu mỏ thì sẽ không quốc gia nào trong khu vực được phép làm điều đó. Ông Ghalibaf nhấn mạnh rằng nếu an ninh của Iran không được bảo đảm thì “không cơ sở hạ tầng nào trong khu vực được an toàn”, đồng thời khẳng định tình hình tại eo biển Hormuz sẽ không thể trở lại như trước khi xung đột nổ ra nếu lực lượng Mỹ vẫn hiện diện trong khu vực.

Trên thực địa, lực lượng Mỹ ở Trung Đông vừa thông báo phát động đợt tập kích mới vào Iran. Đây đã là ngày thứ 12 liên tiếp Mỹ tấn công Iran, bước leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ thời điểm ngừng bắn lần đầu hôm 8/4. Chiến dịch nhằm làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với tàu thuyền lưu thông tại eo biển Hormuz. Iran hiện chưa công bố biện pháp đáp trả. Tuy nhiên, trong 11 ngày vừa qua, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đều đã lập tức phát động các cuộc tấn công trả đũa các đòn tập kích của Mỹ. Mục tiêu đáp trả thường là các căn cứ và cơ sở quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Những diễn biến mới cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa đánh giá của Nhà Trắng về cuộc xung đột và thực tế trên chiến trường, trong bối cảnh nguy cơ xung đột lan rộng vẫn hiện hữu và có thể tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu.

Vân Bình

Nguồn: Turkiyetoday, AP