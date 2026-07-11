Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn kết thúc, Iran bác bỏ đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đồng ý tiếp tục đối thoại với Tehran theo đề xuất của nước này, song khẳng định thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đã chấm dứt. Trong khi đó, Iran bác bỏ thông tin đề nghị nối lại đàm phán, đồng thời cáo buộc Mỹ liên tục vi phạm Bản ghi nhớ (MoU) được ký kết hồi tháng trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài trên Truth Social vào ngày 10/7/2026. Ảnh: Ảnh chụp từ màn hình.

Trên mạng xã hội Truth Social, ngày 10/7, ông Trump cho biết Iran đã đề nghị tiếp tục đàm phán và Mỹ đã chấp thuận, nhưng Washington đã thông báo rõ với Tehran rằng “thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc”. Trước đó, ông cũng nhận định bản ghi nhớ giữa hai nước trên thực tế không còn hiệu lực sau đợt leo thang căng thẳng gần đây.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định, Tehran chưa từng đề nghị đàm phán với Mỹ, mà chỉ đồng ý để các bên trung gian tiếp tục các nỗ lực ngoại giao. Ông cũng cáo buộc Washington nhiều lần vi phạm các cam kết trong Bản ghi nhớ thông qua các hoạt động quân sự, siết chặt hạn chế đối với xuất khẩu dầu của Iran và áp đặt thêm các lệnh trừng phạt.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào doanh nhân Ali Ansari cùng một số cá nhân và tổ chức bị cáo buộc có liên hệ với Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Washington sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp tài chính nhằm gia tăng sức ép đối với giới lãnh đạo Iran.

Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani và Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã thảo luận về những diễn biến mới nhất của khu vực trong cuộc điện đàm ngày 10/7/2026. Ảnh: Qatar news agency.

Trong bối cảnh căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các nước trung gian tiếp tục thúc đẩy nỗ lực ngoại giao. Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty và Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã điện đàm kêu gọi Mỹ và Iran ưu tiên đối thoại, thực thi Bản ghi nhớ đã ký kết và sớm quay trở lại bàn đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận lâu dài, góp phần bảo đảm ổn định khu vực.

Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn báo New York Post, Tổng thống Trump bác bỏ thông tin cho rằng Israel đã cung cấp tình báo về một âm mưu của Iran nhằm ám sát ông, song cho biết đã để lại chỉ thị về phản ứng quân sự mạnh mẽ nếu xảy ra bất kỳ hành động nhằm vào mình.

Minh Phương

Nguồn: The Chosun, YTN, Reuters.