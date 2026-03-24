Iran bác bỏ đàm phán với Mỹ, căng thẳng tiếp tục leo thang

Iran đã lên tiếng phủ nhận việc tiến hành đàm phán với Mỹ, chỉ vài giờ sau khi tổng thống Donald Trump tuyên bố hai bên đã có các cuộc trao đổi “rất tốt và hiệu quả” nhằm hướng tới chấm dứt xung đột.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 23/3 khẳng định trên mạng xã hội rằng, “không có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ”. Ông đồng thời cáo buộc Washington sử dụng “tin giả” để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, cũng như “thoát khỏi vũng lầy mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt”.

Quan điểm này tiếp tục được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đưa ra khi khẳng định Tehran không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận trực tiếp nào với Washington. Tuy nhiên, ông thừa nhận Iran đã nhận được thông điệp từ một số quốc gia “thân thiện” liên quan đến đề nghị đàm phán từ phía Mỹ.

Những phát biểu trái chiều trên xuất hiện trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã bước sang tuần thứ tư. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành thêm các đợt không kích nhằm vào thủ đô Tehran, trong khi Iran tiếp tục phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trong khu vực Trung Đông.

Đáng chú ý, Iran đã gần như đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu. Tehran tuyên bố chỉ mở lại tuyến hàng hải này nếu Mỹ và Israel chấm dứt các cuộc tấn công.

Iran tuyên bố chỉ mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ và Israel chấm dứt các cuộc tấn công. Ảnh: CRS.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo sẽ xóa sổ các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ (hạn chót 23h44 giờ GMT ngày 23/3). Tuy nhiên, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/3, ông cho biết đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ hoãn toàn bộ kế hoạch tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, với điều kiện các cuộc trao đổi đạt tiến triển. Động thái này ngay lập tức tác động đến thị trường, khiến giá dầu giảm mạnh xuống dưới 100 USD/thùng, đảo ngược xu hướng tăng trước đó do căng thẳng leo thang.

Giới quan sát nhận định, dù Tehran bác bỏ đàm phán trực tiếp, các nỗ lực trung gian từ khu vực – bao gồm Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang gia tăng nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Tuy vậy, khả năng chuyển hóa các tín hiệu ngoại giao này thành tiến trình đàm phán thực chất vẫn còn là dấu hỏi lớn trong bối cảnh giao tranh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngọc Liên

Nguồn: Al Jazeera/Reuters.