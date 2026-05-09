Ông Trump không loại trừ khả năng điều quân đội Mỹ từ Đức sang Ba Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ rằng, quân đội Mỹ hiện đang đóng quân tại Đức có thể được điều động đến Ba Lan, báo hiệu căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Washington và Berlin về các vấn đề chính sách đối ngoại và an ninh .

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng, quân đội Mỹ rút khỏi Đức có thể được điều chuyển đến Ba Lan. Ảnh: EPA

Trả lời các nhà báo về câu hỏi liên quan đến khả năng di dời quân nhân Mỹ trong bối cảnh bất đồng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz,Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Điều đó là có thể."

Những phát biểu này được đưa ra ngay sau khi có thông tin vào ngày 2 tháng 5 rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Việc rút quân dự kiến ​​sẽ hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng tới. Người phát ngôn chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell đã xác nhận thông tin trên, đồng thời nhấn mạnh quyết định này "được đưa ra sau một cuộc xem xét kỹ lưỡng về bố trí lực lượng của Bộ Chiến tranh tại châu Âu và nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực tế tại chiến trường."

Quân đội Mỹ hiện diện rất đông đảo tại Đức từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II và Chiến tranh Lạnh. Theo số liệu của Bộ Chiến tranh Mỹ, tính đến tháng 12/2025, hơn 36.000 binh sỹ Mỹ tại ngũ đóng quân tại các căn cứ trên khắp nước Đức, cùng với gần 1.500 lính dự bị và 11.500 nhân viên dân sự.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki được chụp ảnh bên lề cuộc tập trận quân sự chung giữa Litva và Ba Lan gần Akmenynai, Litva vào ngày 6 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki khẳng định, nước này “sẵn sàng tiếp nhận” các binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức và đã chuẩn bị sẵn cơ sở hạ tầng cũng như hỗ trợ tài chính cần thiết. Ba Lan mong muốn trở thành trung tâm quân sự mới của NATO ở sườn phía Đông, và sẵn sàng tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP để thu hút sự hiện diện vĩnh viễn của Mỹ.

Trong khi Tổng thống Nawrocki ủng hộ việc nhận quân từ Đức, Thủ tướng Balan Donald Tusk lại bày tỏ lo ngại điều này sẽ làm tổn hại đến sự đoàn kết của châu Âu và không muốn “giành giật” quân đội từ các đồng minh

Việc điều động quân sang Ba Lan được xem là một sự thay đổi chiến lược lớn, có thể làm thay đổi cán cân an ninh tại châu Âu và gây thêm rạn nứt trong quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh Tây Âu truyền thống.

Nhật Lệ

Nguồn: TVPworld, Breakingthenews