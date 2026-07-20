Ông Trump đẩy chính phủ mới của Anh vào thế khó với phát biểu mới về Biển Bắc

Chỉ vài giờ trước khi ông Andy Burnham chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh ngày 20/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây chú ý khi công khai ủng hộ việc mở rộng khai thác dầu khí ở Biển Bắc, làm gia tăng sức ép đối với chính phủ mới trong việc định hình chính sách năng lượng.

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Ông Donald Trump hoan nghênh các báo cáo cho rằng ông Andy Burnham có thể mở lại hoạt động khoan dầu ở Biển Bắc. Ảnh: Independent.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Người dân Aberdeen, Scotland, đang nhảy múa trên đường phố vì Thủ tướng mới, Andy Burnham, đã tuyên bố rằng ông ấy sẽ mở cửa hoàn toàn mỏ dầu Biển Bắc vô giá !”. Ông Trump cho rằng quyết định này có thể giúp Anh khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên trong nước, giảm phụ thuộc vào dầu nhập khẩu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, phía ông Burnham chưa xác nhận sẽ thay đổi chính sách. Trước đó, nhà lãnh đạo Công đảng nhiều lần cam kết không cấp thêm giấy phép khai thác dầu khí mới tại Biển Bắc, đồng thời duy trì mục tiêu chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải. Dù vậy, truyền thông Anh cho biết chính phủ mới đang xem xét phương án xử lý đối với một số dự án đã được cấp phép hoặc đang chờ phê duyệt, như Rosebank và Jackdaw.

Tranh luận về tương lai ngành dầu khí Anh đang trở thành một trong những vấn đề đầu tiên mà chính phủ mới phải đối mặt. Những người ủng hộ khai thác cho rằng việc tận dụng nguồn tài nguyên trong nước có thể tăng cường an ninh năng lượng và hỗ trợ kinh tế, trong khi các nhà hoạt động môi trường cảnh báo điều này có thể ảnh hưởng tới mục tiêu giảm phát thải của Anh.

Đảng Bảo thủ Anh đang vận động “khuyến khích Anh khoan dầu khí ở Biển Bắc”, tuyên bố rằng việc tăng sản lượng dầu khí của đất nước có thể tạo ra hàng tỷ bảng Anh tiền thuế để bù đắp chi phí năng lượng tăng cao cho người tiêu dùng. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết chính phủ của ông Burnham đang xem xét điều chỉnh chính sách năng lượng, trong đó có khả năng cân nhắc thêm các dự án dầu khí tại Biển Bắc. Tuy nhiên, các kế hoạch cụ thể vẫn chưa được công bố.

Bên cạnh áp lực về năng lượng, nội bộ chính trường Anh cũng đang nóng lên khi ông Burnham công bố kế hoạch hủy bỏ chương trình định danh kỹ thuật số trọng điểm của người tiền nhiệm Keir Starmer để chuyển ngân sách cho các dự án thiết thực hơn. Quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Badenoch về việc chính quyền mới thiếu các tuyên bố chính sách chi tiết.

Nhật Lệ

Nguồn: Independent, South China Morning Post.