Ông JD Vance công khai chỉ trích một số thành viên chính phủ Israel gây sức ép về vấn đề Iran

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã công khai chỉ trích một số thành viên trong chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cáo buộc họ tìm cách tác động đến dư luận Mỹ nhằm phản đối tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cáo buộc một số thành viên trong chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tìm cách tác động đến dư luận Mỹ nhằm phản đối tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran. Ảnh: Wionnews.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 17/7, ông Vance cho biết một số thành viên trong chính phủ Israel đã vận động dư luận Mỹ chống lại nỗ lực đạt thỏa thuận với Iran. Ông còn cáo buộc một số cá nhân trong chính phủ của Thủ tướng Netanyahu tiến hành một chiến dịch có trả tiền nhằm công kích ông sau khi ông công khai ủng hộ giải pháp đàm phán.

Ông Vance nói: “Họ liên tục công kích tôi, cho rằng Mỹ không nên đàm phán với Iran và cần duy trì chiến dịch quân sự vô thời hạn”, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng ông chịu ảnh hưởng từ bất kỳ chính phủ nước ngoài nào.

Cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance có cùng quan điểm về vấn đề Iran. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận việc các quốc gia tìm cách tác động đến dư luận Mỹ là điều “không có gì phải nghi ngờ”.

Đây không phải lần đầu tiên ông Vance đưa ra những phát biểu mang tính phê phán đối với Israel. Tháng trước, ông Vance từng nhấn mạnh rằng Mỹ hiện là đồng minh hùng mạnh duy nhất của Israel, đồng thời cho rằng Tel Aviv không nên công kích đối tác chiến lược quan trọng nhất của mình.

Israel dự kiến tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 10 tới, khiến tương lai chính trị của Thủ tướng Netanyahu trở thành tâm điểm chú ý. Ảnh: AP.

Những phát biểu của ông Vance được đưa ra trong bối cảnh sự phản đối đối với Thủ tướng Netanyahu gia tăng ngay tại Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Axios, Thống đốc bang California Gavin Newsom bày tỏ lo ngại Israel đang có nguy cơ trở thành một “nhà nước phân biệt chủng tộc”, viện dẫn các chính sách của nước này tại Lebanon, Dải Gaza và Bờ Tây trong những năm gần đây.

Khi Mỹ và Iran tiến gần đến việc hoàn tất một biên bản ghi nhớ (MOU), Thủ tướng Netanyahu thường xuyên hứng chịu chỉ trích khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn tiếp tục các cuộc không kích vào Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Israel dự kiến tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 10 tới, khiến tương lai chính trị của Thủ tướng Netanyahu trở thành tâm điểm chú ý.

Thanh Vân

Nguồn: Wionews.