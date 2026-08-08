Canada cân nhắc một số nhượng bộ tránh thuế mới của Mỹ

Canada đang cân nhắc một số nhượng bộ thương mại với Mỹ nhằm đổi lấy việc Washington giảm hoặc hủy bỏ các mức thuế quan mới, trong bối cảnh thời hạn áp thuế 50% đối với nhiều hàng hóa Canada đang đến gần.

Các cuộc đàm phán thương mại căng thẳng giữa hai nước đang được dẫn dắt bở Bộ trưởng Thương mại Canada Dominic LeBlanc (bên phải) và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer (thứ hai từ bên trái). Ảnh: Radio Canada.

Theo Reuters ngày 7/8, Ottawa và Washington đang thảo luận về một thỏa thuận theo đó Canada có thể đáp ứng một số yêu cầu thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump để đổi lấy việc Mỹ rút lại lời đe dọa áp thêm thuế.

Ngày 20/7, Tổng thống Trump công bố mức thuế 50% đối với nhiều hàng hóa nhập khẩu từ Canada, dự kiến có hiệu lực từ ngày 19/8 nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Các mặt hàng chịu tác động gồm rượu vang, xi măng, sản phẩm sữa, quần áo, đồ nội thất và nhiều sản phẩm khác.

Theo nguồn tin am hiểu đàm phán, Canada đang cân nhắc dỡ bỏ thuế đối với ô tô Mỹ, đạt thỏa thuận về cách phân bổ hạn ngạch đối với các sản phẩm sữa và tạo điều kiện để rượu Mỹ được đưa trở lại các kệ hàng tại những tỉnh lớn của Canada.

Đổi lại, Washington có thể giảm các mức thuế hiện hành đối với thép và nhôm của Canada. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết chưa có gì đảm bảo hai bên sẽ đạt được thỏa thuận.

Một trở ngại đối với Ottawa là việc đưa rượu Mỹ trở lại thị trường thuộc thẩm quyền của các tỉnh, do đó chính phủ liên bang Canada không thể đơn phương quyết định vấn đề này.

Hai bên đang đẩy nhanh các cuộc tiếp xúc trước thời hạn ngày 19/8. Bộ trưởng phụ trách quan hệ thương mại Canada-Mỹ Dominic LeBlanc và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đều từ chối bình luận về các chi tiết của cuộc đàm phán. Theo nguồn tin, quan chức hai nước dự kiến tiếp tục gặp nhau hàng ngày cho đến thời hạn áp thuế.

Khu vực trưng bày rượu whiskey Mỹ tại một cửa hàng B.C. Liquor Store, sau khi các sản phẩm sản xuất tại Mỹ bị dỡ khỏi kệ hàng ở Vancouver vào năm 2025. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin cho biết Canada đã cảnh báo Mỹ rằng nếu không đạt được thỏa thuận ngăn các mức thuế mới, khả năng tiếp tục đàm phán của Ottawa có thể bị hạn chế bởi sự phản đối trong nước và nguy cơ các tỉnh bang áp dụng thêm biện pháp trả đũa. Hiệp hội Nông dân Chăn nuôi bò sữa Canada cho biết họ đang kêu gọi chính phủ liên bang không nhượng bộ thêm bất kỳ điều gì về ngành sữa hoặc quản lý nguồn cung trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ.

Bất kỳ thỏa thuận riêng nào nhằm xử lý các mức thuế mới cũng sẽ được đặt trong khuôn khổ quá trình xem xét rộng hơn đối với Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), vốn được cho là có thể kéo dài sang năm 2027.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, Global news.