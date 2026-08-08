Ấn Độ chi 8,8 tỷ USD thúc đẩy thăm dò dầu khí ngoài khơi

Ấn Độ sẽ dành 8,8 tỷ USD hỗ trợ tài chính cho hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi, trong nỗ lực tăng nguồn cung năng lượng trong nước và giảm sự phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu. Động thái được đưa ra trong bối cảnh những gián đoạn nguồn cung liên quan đến xung đột tại Trung Đông làm gia tăng sức ép đối với an ninh năng lượng của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.

Ấn Độ sẽ dành 8,8 tỷ USD hỗ trợ tài chính cho hoạt động thăm dò dầu khí ngoài khơi. Ảnh: ONGC.

Theo kế hoạch được Nội các Ấn Độ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Narendra Modi, phê duyệt ngày 7/8, nước này sẽ đẩy mạnh thăm dò các khu vực rộng lớn ngoài khơi thuộc quyền tài phán quốc gia để tìm kiếm các mỏ dầu khí chưa được khai thác. Bộ trưởng Thông tin và Phát thanh Truyền hình Ashwini Vaishnaw đánh giá đây là một chương trình “rất tham vọng”, đồng thời cho rằng nếu hoạt động thăm dò được triển khai hiệu quả, Ấn Độ có thể đạt sản lượng đáng kể.

Ấn Độ hiện là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới và nước mua khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) lớn thứ hai. Theo báo cáo chung của Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) và EY, mức độ phụ thuộc của nước này vào năng lượng sơ cấp nhập khẩu đã giảm từ 47% trong tài khóa 2017 xuống khoảng 42% trong tài khóa 2025.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu vẫn ở mức rất cao. Khoảng 90% nhu cầu dầu thô của Ấn Độ hiện được đáp ứng bằng nguồn cung từ nước ngoài, trong khi sản lượng khai thác trong nước chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu.

Tình trạng này khiến Ấn Độ đặc biệt dễ bị tổn thương trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Những gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng và xung đột tại Trung Đông đã buộc các nhà máy lọc dầu Ấn Độ phải tìm kiếm các nguồn cung thay thế.

New Delhi đã mở rộng số quốc gia cung cấp dầu thô từ 27 lên 41 nước, trong đó có Venezuela, đồng thời tăng nhập khẩu từ Nga và một số quốc gia châu Phi. Lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga ở mức cao đã góp phần bù đắp một phần nguồn cung thiếu hụt từ Trung Đông.

Bên cạnh dầu khí, New Delhi cũng đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Nội các Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch bổ sung 102 GW công suất điện mặt trời trong 5 năm tới thông qua việc lắp đặt các hệ thống quang điện trên hồ chứa, kênh đào và các khu vực mặt nước công nghiệp.

Năng lượng tái tạo có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu điện của Ấn Độ vào năm 2040, giúp giảm chi phí và lượng phát thải. Ảnh: Seas.

Với dân số hơn 1,4 tỷ người, nhu cầu năng lượng của Ấn Độ được dự báo tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. Chính phủ của Thủ tướng Modi đang đứng trước bài toán cân bằng giữa bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và thực hiện mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2070.

Việc đồng thời tăng cường thăm dò dầu khí trong nước, mở rộng hệ thống dự trữ chiến lược và đẩy mạnh năng lượng tái tạo cho thấy New Delhi đang theo đuổi cách tiếp cận đa hướng nhằm củng cố an ninh năng lượng, giảm mức độ dễ tổn thương trước những cú sốc nguồn cung toàn cầu.

Thúy Hà

Nguồn: AFP