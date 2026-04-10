Giao tranh tại Lebanon gia tăng, gây sức ép lên lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

Trong bối cảnh các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông đang được thúc đẩy, tình hình giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon tiếp tục leo thang, làm gia tăng sức ép đối với lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Một tòa nhà dân cư tại Beirut bị phá hủy sau các đợt không kích quy mô lớn của quân đội Israel nhằm vào nhiều khu vực tại Lebanon. Ảnh: Getty Images.

Sáng 10/4 (giờ địa phương), còi báo động không kích vang lên tại nhiều khu vực ở Israel, trong đó có Tel Aviv và thành phố Ashdod, sau các vụ phóng tên lửa từ Lebanon nhằm đáp trả các hoạt động quân sự của Israel trước đó. Quân đội Israel cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn ít nhất một quả tên lửa, hiện chưa có báo cáo về thiệt hại.

Lực lượng Hezbollah tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Israel ở khu vực biên giới và miền Bắc nước này. Đáp lại, Israel đang chuẩn bị tăng cường các hoạt động quân sự, đồng thời mở rộng cảnh báo sơ tán tại vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut, nơi tập trung nhiều cơ sở dân sự và nhân đạo quan trọng.

Giới quan sát nhận định Lebanon đang trở thành một điểm nóng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh các bên chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán tại Islamabad. Liên minh châu Âu cảnh báo các hoạt động quân sự gia tăng tại Lebanon có thể gây sức ép lớn lên lệnh ngừng bắn hiện nay, đồng thời kêu gọi mở rộng phạm vi hạ nhiệt căng thẳng nhằm bảo đảm hiệu quả của tiến trình đối thoại và ổn định khu vực.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi phát biểu tại một cuộc họp báo. Ảnh: AFP.

Liên quan đến diễn biến này, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 9/4 cảnh báo Mỹ không để các yếu tố liên quan đến Israel làm suy yếu tiến trình ngoại giao. Ông nhấn mạnh việc duy trì đối thoại là yếu tố then chốt đối với ổn định khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng cho rằng thời gian dành cho các giải pháp ngoại giao không còn nhiều, đồng thời khẳng định tình hình tại Lebanon có liên hệ trực tiếp với việc thực thi lệnh ngừng bắn. Theo Bộ Ngoại giao Iran, Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi đã trao đổi với người đồng cấp các nước, trong đó có Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot và Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares, về các biện pháp giảm căng thẳng. Các bên đều nhấn mạnh cần duy trì đối thoại, kiềm chế và tránh leo thang.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Wion.