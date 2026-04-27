Liên minh mới gây sức ép lên Thủ tướng Israel trước thềm bầu cử

Hai cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett và Yair Lapid tuyên bố hợp nhất lực lượng chính trị, nhằm cạnh tranh với liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Diễn biến này đánh dấu bước đi đáng chú ý trước thềm cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào cuối năm.

Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett (trái) và ông Yair Lapid (phải) tổ chức họp báo chung tại Herzliya, Israel. Ảnh: EFE

Cựu Thủ tướng theo đường lối cánh hữu Naftali Bennett và cựu Thủ tướng theo xu hướng trung dung Yair Lapid thông báo sẽ hợp nhất các đảng của mình để thành lập một chính đảng mới mang tên “Together”. Ông Bennett sẽ giữ vai trò lãnh đạo.

Phát biểu tại họp báo chung, ông Lapid cho biết liên minh này nhằm thúc đẩy thay đổi định hướng phát triển của Israel, trong khi ông Bennett nhấn mạnh đây là thời điểm “mở ra một chương mới” sau nhiều năm cầm quyền của ông Netanyahu.

Hai chính trị gia này từng hợp tác trong cuộc bầu cử năm 2021, qua đó chấm dứt 12 năm cầm quyền liên tiếp của ông Netanyahu. Tuy nhiên, chính phủ liên minh khi đó chỉ tồn tại khoảng 18 tháng do khác biệt quan điểm giữa các thành viên.

Sau đó, ông Netanyahu trở lại nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 2022, đứng đầu liên minh được đánh giá là có xu hướng cánh hữu mạnh nhất trong lịch sử Israel.

Tình hình chính trị tại Israel có nhiều biến động kể từ sau các diễn biến an ninh năm 2023, khiến uy tín của chính phủ bị ảnh hưởng. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy liên minh của ông Netanyahu có thể đối mặt nhiều thách thức trong cuộc bầu cử sắp tới.

Liên minh mới gây sức ép lên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước thềm bầu cử. Ảnh: Reuters

Một khảo sát công bố ngày 23/4 cho thấy đảng Likud của ông Netanyahu có thể giành khoảng 25 ghế trong Quốc hội Israel (Knesset), trong khi lực lượng của ông Bennett được dự báo đạt khoảng 21 ghế. Liên minh tiềm năng của ông Bennett và ông Lapid có thể đạt khoảng 60 ghế, cao hơn mức 50 ghế dự kiến của liên minh cầm quyền.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng cục diện chính trị tại Israel vẫn có thể tiếp tục thay đổi trước thời điểm bầu cử.

Về chính sách, hai ông Bennett và Lapid tập trung vào các vấn đề trong nước như nghĩa vụ quân sự và cải cách kinh tế - xã hội, đồng thời chỉ trích chính phủ đương nhiệm trong việc xử lý các thách thức an ninh khu vực.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters