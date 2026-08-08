Nhật xây hầm trú ẩn tên lửa đạn đạo quy mô lớn gần ga Tokyo

Chính quyền Thủ đô Tokyo vừa chính thức công bố kế hoạch xây dựng một hầm trú ẩn tên lửa đạn đạo quy mô lớn dưới lòng đất ngay cạnh ga Tokyo. Đây là một bước đi chiến lược nằm trong nỗ lực nâng cao năng lực phòng thủ dân sự của Nhật Bản trước các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng trong khu vực. Đáng chú ý, tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo hôm 6/8.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike bắt tay với Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc gặp ngày 7 tháng 8 tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo. Ảnh: JIJI.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike ngày 7/8 cho biết bãi đỗ xe nằm dưới đại lộ Yaesu-dori, gần ga Tokyo, được lựa chọn do đây là khu vực tập trung đông người. Việc nâng cấp một cơ sở hạ tầng có sẵn dưới lòng đất được đánh giá là phương án mang lại hiệu quả bảo vệ nhanh chóng và tối ưu nhất.

Bãi đỗ xe có tổng diện tích sàn khoảng 13.000 m2, nằm ở hai tầng hầm. Theo chính quyền Tokyo, cơ sở này có thể được cải tạo để giúp bảo vệ người dân trước sóng xung kích, mảnh vỡ và nguy cơ sập đổ công trình trong trường hợp xảy ra tấn công bằng tên lửa.

Bà Koike nói: “Những vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên đặt ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh của Nhật Bản”, đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền của bà “sẽ tiếp tục làm mọi điều có thể để đảm bảo an toàn và sự yên tâm cho người dân Tokyo”.

Theo kế hoạch, các cuộc khảo sát thiết kế chi tiết sẽ được chính quyền thành phố triển khai ngay trong năm tài khóa 2026 và dự kiến hoàn thành sau vài năm. Quá trình thi công được tính toán kỹ lưỡng để không làm gián đoạn hoạt động đỗ xe hằng ngày của người dân.

Đây là hầm trú ẩn chuyên dụng thứ hai được chính quyền thủ đô đầu tư bài bản. Trước đó, Tokyo đã chi 4,2 tỷ yên để cải tạo kho vật tư khẩn cấp ngầm tại ga tàu điện ngầm Azabu-Juban (tuyến Toei Oedo) thành hầm trú ẩn rộng 1.400 mét vuông.

Bãi đỗ xe nhiều tầng này được chọn làm nơi trú ẩn một phần vì vị trí gần ga Tokyo nhộn nhịp. Ảnh: Nikkei Asia.

Dự án tại ga Tokyo là một phần trong chiến lược phòng vệ dân sự diện rộng của Chính phủ Nhật Bản. Quốc gia này đang đẩy mạnh việc tích hợp thêm gần 1.500 không gian ngầm (bao gồm ga tàu, bãi xe ngầm thương mại) vào mạng lưới hơn 61.000 điểm lánh nạn trên toàn quốc nhằm bảo vệ dân thường trước nguy cơ tấn công bằng tên lửa.

Động thái của Tokyo diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản tăng cường chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp, trong đó có nguy cơ tên lửa đạn đạo, khi môi trường an ninh tại Đông Bắc Á tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nhật Lệ

Nguồn: Nikkei Asia, The Japan Times.