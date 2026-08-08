Khủng hoảng Ceuta: EU yêu cầu Meta, TikTok tăng giám sát tin giả

Ủy ban châu Âu yêu cầu Meta và TikTok tăng cường giám sát, phối hợp với các tổ chức kiểm chứng thông tin nhằm ngăn chặn tin giả và thông tin sai lệch trong các tình huống khủng hoảng, sau làn sóng người di cư ồ ạt đổ vào Ceuta từ Morocco hồi tuần trước.

Ủy ban châu Âu yêu cầu Meta và TikTok tăng cường giám sát thông tin nhằm ngăn chặn tin giả. Ảnh: AFP.

Ủy viên EU phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ Henna Virkkunen ngày 7/8 cho biết, Ủy ban châu Âu đã làm việc với Meta và TikTok về vấn đề thông tin sai lệch trên mạng xã hội sau vụ dòng người di cư tràn vào Ceuta - vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi.

Bà Virkkunen tuyên bố: “Các nền tảng phải hành động quyết liệt để duy trì tính toàn vẹn của không gian số, đặc biệt trong các tình huống khủng hoảng”, đồng thời yêu cầu các nền tảng tăng cường giám sát và đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức kiểm chứng thông tin.

Theo bà Virkkunen, EU sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này và dự kiến có động thái tiếp theo vào ngày 10/8.

Động thái của EU được đưa ra sau khi một làn sóng thông tin sai lệch trên mạng xã hội được cho là góp phần đáng kể dẫn tới vụ hàng chục nghìn người, gồm cả nam giới, phụ nữ và trẻ em, tìm cách vượt biên vào Ceuta từ Morocco hồi ngày 30-31/7.

Trước đó, ngày 4/8, Ủy viên EU phụ trách di cư Magnus Brunner gọi vụ việc tại Ceuta là một “phép thử” đối với an ninh biên giới của EU cũng như khả năng chống chịu trước thông tin sai lệch.

Ông Brunner cho rằng làn sóng vượt biên được thúc đẩy bởi các mạng lưới buôn người và thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ông cảnh báo vẫn còn quá sớm để xác định ai đứng sau việc “thao túng” thông tin, có thể là các mạng lưới buôn người hoặc một thế lực nước ngoài.

Ông nhấn mạnh EU cần tăng cường năng lực theo dõi các xu hướng thông tin sai lệch trên mạng xã hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) và các cơ quan khác của EU.

Vụ việc đang làm gia tăng sức ép đối với các nền tảng mạng xã hội trong việc kiểm soát thông tin sai lệch, đặc biệt khi những tin đồn lan truyền trên không gian mạng có thể tác động trực tiếp đến các vấn đề an ninh, di cư và trật tự xã hội tại châu Âu.

Bích Hồng

Nguồn: Arab News, AFP.