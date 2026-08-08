Trung Quốc khẩn trương ứng phó với bão Dolphin

Trung Quốc đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi bão Dolphin, cơn bão thứ 13 trong năm 2026, tiến sát bờ biển phía Đông, đe dọa gây mưa lớn, gió mạnh và lũ lụt tại nhiều tỉnh, thành.

Các tàu cá trở về một cảng địa phương tại thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc để tránh bão, ngày 6/8/2026. Ảnh: VCG.

Bão Dolphin có sức gió duy trì tối đa khoảng 162 km/giờ. Theo dự báo, bão sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất. Cơn bão dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Chiết Giang và các khu vực phía Bắc tỉnh Phúc Kiến vào cuối ngày 9/8.

Trước nguy cơ bão mạnh, chính quyền Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp III, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo và ứng phó thiên tai của nước này.

Tại Chiết Giang, chính quyền tỉnh đã nâng cảnh báo bão ven biển lên mức cao nhất, đồng thời đình chỉ hoạt động tại các cảng và tạm dừng 162 tuyến phà chở khách. Sân bay quốc tế Ninh Ba, cho biết sẽ tạm dừng hoạt động từ 23h30 ngày 8/8 và hủy toàn bộ các chuyến bay trong ngày 9/8. Tại Thượng Hải, cảng Dương Sơn đã hoàn tất việc di chuyển tàu thuyền khỏi khu vực cảng vào cuối ngày 7/8. Trong khi đó, một số dịch vụ đường sắt tại khu vực đồng bằng sông Dương Tử dự kiến sẽ được tạm dừng từ ngày 9/8 nhằm bảo đảm an toàn khi bão Dolphin tiến gần.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo diễn biến của Dolphin vẫn có thể thay đổi do chịu tác động đồng thời của nhiều hệ thống khí quyển. Các nhiễu động nhiệt đới tại Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Tây Thái Bình Dương cũng có khả năng ảnh hưởng đến cường độ và hướng di chuyển của bão. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nhận định bão Dolphin có khả năng gây gió mạnh cục bộ và lượng mưa lớn hơn so với bão Bavi, cơn bão thứ 9 trong năm nay.

Trong khi đó, bão Dolphin cũng đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản trong ngày 8/8, khiến 5 người bị thương và làm khoảng 14.000 tòa nhà bị mất điện. Bão Dolphin có sức gió duy trì tối đa 162 km/giờ, trong khi gió giật mạnh nhất lên tới 216 km/giờ. Tỉnh Okinawa và khu vực Amami thuộc tỉnh Kagoshima được dự báo là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của bão.

Cây cối rung lắc trong gió mạnh khi bão Dolphin quét qua thành phố Naha, tỉnh Okinawa, Nhật Bản, ngày 7/8/2026. Ảnh: Reuters.

Bão Dolphin cũng gây ra gió mạnh tại tỉnh Kumamoto, nơi vừa hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng do trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra hồi tuần trước. Giới chức cảnh báo người dân không tiến hành các hoạt động khắc phục hậu quả khi gió còn mạnh. Bão Dolphin cũng đưa không khí ẩm vào khu vực, có khả năng gây mưa dông cục bộ. Những trận mưa lớn đột ngột có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, trong bối cảnh nền đất đã bị nới lỏng do tác động của các trận động đất.

Thúy Hà

Nguồn: Global Times/Japan Times