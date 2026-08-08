UAV xâm nhập căn cứ quân sự Đức, nghi vấn tấn công hỗn hợp

Hai máy bay không người lái (UAV) không xác định vừa được phát hiện xâm nhập không phận căn cứ quân sự của Quân đội Đức tại Mechernich, bang North Rhine-Westphalia. Vụ việc diễn ra chỉ hai ngày sau sự cố UAV mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle, dấy lên mối lo ngại gia tăng về các chiến dịch tấn công hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược của Đức.

Các biển chỉ dẫn đến các cơ sở quân sự ở Mechernich thuộc quận Euskirchen, Bắc Rhine-Westphalia, Đức, ngày 16 tháng 8 năm 2024. Ảnh: Getty Images. Trung tâm an ninh tại Mechernich phát hiện hai UAV hoạt động bất thường phía trên khu vực quân sự vào khoảng 22h00 tối 6/8. Cảnh sát quân sự Đức đã lập tức phong tỏa hiện trường và bàn giao hồ sơ cho Cảnh sát quận Euskirchen, bang North Rhine-Westphalia tiến hành điều tra chuyên sâu.

Căn cứ Mechernich đóng vai trò then chốt trong mạng lưới hậu cần quân sự của Đức. Nơi đây lưu trữ phụ tùng thiết bị và là cơ sở duy nhất tại châu Âu đảm nhận nhiệm vụ bảo trì, sửa chữa các hệ thống phòng không “Patriot” cho quân đội.

Nguồn tin từ truyền thông Đức cho biết mẫu UAV xuất hiện có thể là loại cất cánh thẳng đứng Fly-380 VTOL, dòng thiết bị chuyên dùng cho mục đích khảo sát, giám sát biên giới và theo dõi địa hình.

Đáng chú ý, vụ việc tại Mechernich xảy ra ngay sau sự cố nghiêm trọng trước đó tại sân bay Leipzig/Halle. Tại đây, một UAV chở theo chất nổ và kíp nổ bị phát hiện gần máy bay vận tải Ukraine và bị nhân viên an ninh bắn hạ. Việc đóng cửa đường băng khẩn cấp sau đó đã khiến một máy bay chở hàng phải hủy hạ cánh và va chạm với một thiết bị bay nhỏ khác trên không.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt phát biểu tại cuộc họp báo ở nhà ga Sân bay Leipzig/Halle sau sự cố máy bay không người lái Ảnh: DPA.

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Alexander Dobrindt nhận định các vụ việc mang dấu vết của một chiến dịch tấn công hỗn hợp do những nhóm chuyên nghiệp thực hiện, không loại trừ khả năng có sự can thiệp từ “các thế lực nước ngoài”. Văn phòng Công tố Liên bang Đức đã tiếp quản vụ điều tra tại Leipzig, đánh giá đây là hành vi đe dọa nghiêm trọng đến an ninh nội bộ và đối ngoại của Cộng hòa Liên bang Đức.

Thống kê từ Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) cho thấy tình trạng UAV xâm nhập trái phép đang gia tăng đột biến, với hơn 1.000 trường hợp được ghi nhận trong năm 2025, buộc chính quyền liên bang phải thành lập Trung tâm phòng thủ UAV chung để tăng cường khả năng phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không.

Nhật Lệ

Nguồn: De zeit, Kyivindependent