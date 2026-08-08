Ông Trump cảnh báo Đảng cộng hòa: “Tôi có thể là Tổng thống Cộng hòa cuối cùng của Mỹ”

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo ông có thể là vị tổng thống cuối cùng của Đảng Cộng hòa tại Mỹ, trong bối cảnh nội bộ đảng này đang rơi vào tình trạng hỗn loạn và chia rẽ sâu sắc ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 năm nay.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với Punchbowl News. Ảnh: Punchbowl News.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Punchbowl News được đăng tải ngày 7/8, ông Trump cho rằng các cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa có thể giảm đi bỏ phiếu do tên ông không xuất hiện trên lá phiếu. Tổng thống Mỹ đồng thời kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa “tỉnh giấc” và hành động để duy trì quyền kiểm soát Quốc hội.

Ông Trump vẫn khẳng định tin tưởng đảng Cộng hòa có thể tiếp tục kiểm soát cả hai viện Quốc hội, nhưng cho rằng Thượng viện cần “thông minh hơn” để đạt mục tiêu này.

Ông Trump cho rằng nếu các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện không lập tức xóa bỏ quy tắc tranh luận câu giờ (filibuster), họ sẽ không thể thông qua Đạo luật SAVE America, một dự luật siết chặt quy định bỏ phiếu bằng cách yêu cầu chứng minh quyền công dân

Ông Trump lập luận, nếu phe Dân chủ giành chiến thắng trong kỳ bầu cử này, họ sẽ thay đổi toàn diện luật bầu cử, mở rộng Tòa án Tối cao và khiến đảng Cộng hòa “không bao giờ có thể thắng một cuộc bầu cử nào nữa” và khiến nhiệm kỳ tổng thống của ông có thể trở thành nhiệm kỳ cuối cùng của một tổng thống Cộng hòa.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra giữa lúc đảng Cộng hòa đang trải qua một giai đoạn cực kỳ hỗn loạn. Mối quan hệ giữa ông Trump và Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune đã rơi vào bế tắc sau khi ông Thune từ chối bãi bỏ quy tắc filibuster vì không đủ số phiếu cần thiết . Đáp lại, ông Trump từ chối cam kết ủng hộ ông Thune tiếp tục giữ ghế lãnh đạo đảng.

Tổng thống Donald Trump, cùng với Thượng nghị sĩ John Thune, dừng lại để nói chuyện với các phóng viên sau bữa trưa với các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Điện Capitol vào thứ Tư, ngày 9 tháng 1 năm 2018. Ảnh: Getty Images.

Cuôc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay được đánh giá là một thử thách sống còn đối với cả ông Trump lẫn đảng Cộng hòa. Các cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đang sụt giảm đáng kể do áp lực từ lạm phát hàng hóa, giá xăng dầu leo thang và những căng thẳng địa chính trị kéo dài.

Giới phân tích nhận định, bằng cách tạo ra một kịch bản “ngày tận thế” cho đảng Cộng hòa, ông Trump đang tìm cách biến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thành một cuộc trưng cầu dân ý về lòng trung thành đối với cá nhân ông, đồng thời chuẩn bị sẵn một lý do đổ lỗi nếu “làn sóng đỏ” không thể diễn ra như kỳ vọng.

Nhật Lệ

Nguồn: Tass, Punchbowl News, Brusselssignal.