Nhật Bản phản đối mạnh mẽ Hàn Quốc khảo sát biển gần khu vực tranh chấp

Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ Hàn Quốc sau khi phát hiện tàu khảo sát của Seoul hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) mà Tokyo tuyên bố chủ quyền gần quần đảo Dokdo/Takeshima trên Biển Nhật Bản. Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai nước tiếp tục tranh cãi về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo này.

Đảo Takeshima, được biết đến với tên gọi Dokdo ở Hàn Quốc, được chụp từ trực thăng vào tháng 8 năm 2012. Ảnh: REUTERS.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết lực lượng tuần duyên nước này ngày 7/8 phát hiện tàu khảo sát Tamhae 3 của Hàn Quốc thả một vật thể giống dây xuống biển tại khu vực phía Tây Dokdo, nơi Tokyo tuyên bố thuộc EEZ của Nhật Bản.

Theo phía Nhật Bản, hoạt động của tàu Hàn Quốc có khả năng là một cuộc khảo sát biển nhưng Seoul không xin phép trước. Tokyo cho rằng mọi hoạt động khảo sát trong EEZ của Nhật Bản mà không có sự đồng ý trước là không thể chấp nhận.

Tổng Vụ trưởng Vụ Các vấn đề châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Masaaki Kanai đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ với một quan chức cấp cao tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Tokyo.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Đại sứ quán nước này tại Seoul cũng chuyển phản đối tương tự tới Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Vụ việc mới nhất diễn ra trong bối cảnh Tokyo và Seoul tiếp tục có những động thái thể hiện lập trường cứng rắn về vấn đề chủ quyền.

Trong Sách Trắng Quốc phòng đầu tiên được công bố dưới chính quyền Thủ tướng Sanae Takaichi, Nhật Bản một lần nữa khẳng định Takeshima là lãnh thổ vốn thuộc Nhật Bản, đồng thời cho rằng vấn đề chủ quyền đối với Takeshima và quần đảo mà Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc vẫn chưa được giải quyết.

Sau động thái này, Chính phủ Hàn Quốc ngày 4/8 đã triệu một đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul cùng tùy viên quốc phòng Nhật Bản để phản đối. Hải quân Hàn Quốc ngày 6/8 cũng tiến hành cuộc tập trận bảo vệ lãnh thổ trên vùng biển phía Đông, gần Dokdo.

Hàn Quốc hiện kiểm soát thực tế quần đảo này, trong khi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi quần đảo là Takeshima. Tranh chấp chủ quyền đối với Dokdo/Takeshima từ lâu là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ Tokyo - Seoul.

Bích Hồng

Nguồn: Chosun, NHK, Yonhap