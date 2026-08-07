Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thanh Hóa có tân Hiệu trưởng

Chiều 7/8, Sở Xây dựng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với chức danh Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thanh Hóa.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Thanh Hóa cho ông Võ Hồng Sơn.

Tại buổi lễ công bố, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng đã công bố quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng đối với ông Võ Hồng Sơn, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa (thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa).

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01/8/2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Hiệu trưởng Võ Hồng Sơn khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phát huy kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể nhà trường xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần khẳng định vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Khánh Huyền