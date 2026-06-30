Oman và Iran họp bàn về Hormuz

Oman và Iran vừa tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp về eo biển Hormuz tại thủ đô Muscat nhằm trao đổi về định hướng quản lý tuyến hàng hải chiến lược này trong tương lai, đồng thời thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng hải trong khu vực.

Oman và Iran tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp về eo biển Hormuz tại thủ đô Muscat, ngày 29/6/2026. Ảnh: Ana.

Đoàn đại biểu nước chủ nhà do Đại sứ Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Zaher Al-Hinai dẫn đầu, trong khi phía Iran do Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi làm trưởng đoàn.

Tại cuộc họp ngày 29/6, hai bên đã trao đổi về các biện pháp tăng cường phối hợp trong những vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz trên cơ sở bảo đảm lợi ích chung và tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia. Oman và Iran cũng tái khẳng định cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế trong quá trình quản lý và khai thác tuyến hàng hải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu.

Ngoài ra, hai nước đã thảo luận các khuôn khổ hợp tác về bảo đảm tự do hàng hải, cung cấp dịch vụ hàng hải và điều phối hoạt động trên eo biển Hormuz. Những nội dung này được xây dựng dựa trên vị thế của Oman và Iran là hai quốc gia có đường bờ biển tiếp giáp eo biển, đồng thời kế thừa các thỏa thuận song phương cũng như các cơ chế hợp tác quốc tế hiện có.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế sau nhiều tuần căng thẳng quân sự tại khu vực Vùng Vịnh.

Oman và Iran là hai quốc gia có đường bờ biển tiếp giáp eo biển Hormuz, đồng thời kế thừa các thỏa thuận song phương cũng như các cơ chế hợp tác quốc tế hiện có. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 24/6, Oman và Iran đã ra tuyên bố chung khẳng định cam kết bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Hai nước cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy đối thoại thông qua một nhóm công tác chung giữa bộ ngoại giao hai bên nhằm xây dựng sự đồng thuận về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải và các dịch vụ liên quan tại eo biển trong thời gian tới.

Động thái này được xem là nỗ lực của Muscat và Tehran nhằm tăng cường hợp tác song phương, đồng thời góp phần duy trì ổn định, an toàn hàng hải tại một trong những tuyến vận tải chiến lược và nhạy cảm nhất thế giới.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/Reuters.