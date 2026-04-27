Ngoại trưởng Iran: Thảo luận với Oman để đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz

Liên quan đến các nỗ lực ngoại giao của Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi rạng sáng ngày 27/4 đã đăng tải trên mạng xã hội rằng trong chuyến thăm Oman, ông đã thảo luận với phía nước chủ nhà về các biện pháp bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Ông Araghchi đăng kèm bức ảnh bắt tay Quốc vương Oman Haitham, viết rằng với tư cách là các quốc gia ven eo biển Hormuz, “mối quan tâm chung của chúng tôi bao gồm việc bảo đảm các phương thức vận tải biển an toàn, qua đó mang lại lợi ích cho tất cả các nước láng giềng thân thiết cũng như cộng đồng quốc tế”. Ông nhấn mạnh các nước láng giềng là đối tượng “ưu tiên hàng đầu” trong chính sách đối ngoại của Iran. Hãng thông tấn Oman cho biết Quốc vương Haitham trong cuộc gặp đã nhấn mạnh cần ưu tiên các biện pháp đối thoại và ngoại giao để giải quyết các vấn đề khu vực.

Trước đó, ngày 26/4, ông Araghchi đã hội đàm với Quốc vương Haitham tại thủ đô Muscat của Oman.

Cũng trong ngày 26/4, Ngoại trưởng Araghchi đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed. Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Mohammed nhấn mạnh sự cần thiết của việc tất cả các bên tham gia vào những nỗ lực hòa giải đang được triển khai. Ông cho rằng điều này sẽ mở ra con đường giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng bằng biện pháp hòa bình và đối thoại, qua đó đạt được một thỏa thuận bền vững, đồng thời ngăn chặn tình hình leo thang trở lại.

Thủ tướng Qatar cũng nhấn mạnh cần bảo đảm các tuyến hàng hải được mở thông suốt, đảm bảo tự do hàng hải, và không nên biến vấn đề này thành công cụ mặc cả hoặc gây sức ép trong đàm phán. Ông cảnh báo nếu điều này xảy ra, sẽ gây tác động tiêu cực đối với các quốc gia trong khu vực cũng như chuỗi cung ứng năng lượng và lương thực toàn cầu, đồng thời ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh quốc tế.

Các tàu thuyền và tàu chở dầu trong eo biển Hormuz ngoài khơi Musandam, Oman. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng về dầu mỏ - vẫn trong tình trạng chưa ổn định.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran khẳng định việc kiểm soát khu vực này là một phần trong chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia và duy trì năng lực răn đe.

Phía Mỹ được cho là đã có các biện pháp liên quan đến hoạt động hàng hải của Iran, trong khi truyền thông Iran cảnh báo sẽ có phản ứng phù hợp nếu xảy ra các hành động ảnh hưởng đến an ninh hàng hải.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.