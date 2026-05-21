Iran tìm kiếm cơ chế phối hợp với Oman nhằm bảo đảm an ninh eo biển Hormuz

Iran đang xúc tiến xây dựng một cơ chế phối hợp với Oman nhằm bảo đảm “an ninh bền vững” tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược giữ vai trò huyết mạch đối với thương mại năng lượng toàn cầu. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang, khiến tình hình an ninh tại Vùng Vịnh trở nên đặc biệt nhạy cảm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: CGTN

Phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 20/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran sẵn sàng phối hợp với Oman và các quốc gia ven Vịnh để thiết lập các quy trình bảo đảm an toàn lưu thông hàng hải tại Hormuz. Tuy nhiên, phía Iran chưa công bố chi tiết về cơ chế này.

Trong một diễn biến liên quan, theo tài khoản chính thức của Ban Quản lý eo biển Hormuz (PGSA) trên mạng xã hội X, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chính thức xác định phạm vi giám sát khu vực này. Cụ thể, vùng kiểm soát trải dài từ đường nối Kuh-e Mubarak thuộc Iran với phía Nam Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ở lối vào phía Đông eo biển Hormuz đến đường nối điểm cuối đảo Qeshm ở Iran với Umm al-Qaiwain thuộc UAE ở lối vào phía Tây eo biển.

Iran cũng quy định rằng mọi tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz trong phạm vi này đều phải phối hợp với Ban Quản lý eo biển Hormuz và có giấy phép của cơ quan này.

Cũng trong ngày 20/5, phát biểu trên sóng truyền hình nhà nước người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei xác nhận nước này đã nhận được một đề xuất hòa bình mới của Mỹ từ bên trung gian đàm phán là Pakistan và hiện đang xem xét về vấn đề này. Bên cạnh đó, quan chức này cũng tái khẳng định những yêu cầu của Tehran trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, trong đó bao gồm việc giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài và chấm dứt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ.

Trong khi đó, liên quan đến vòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ, ngày 20/5, kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin vòng đàm phán mới giữa Iran và Mỹ sẽ được tổ chức tại Pakistan sau khi các nghi lễ chính của lễ hành hương Hajj kết thúc vào cuối tháng 5. Al Arabiya dẫn các nguồn thạo tin cho biết vòng đàm phán mới sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad. Tư lệnh quân đội Pakistan có thể sẽ đến thăm Iran trong ngày 21/5 để thông báo về việc hoàn tất công tác soạn thảo bản dự thảo cuối cùng của thỏa thuận hòa bình.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, CGTN