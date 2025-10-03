Nước lũ sông Bưởi rút đến đâu, người dân khắc phục tới đó

Với phương châm “Nước rút đến đâu, khắc phục tới đó”, sáng 3/10, các lực lượng đã đồng loạt tỏa đi khắp các thôn bị ngập lụt của xã Kim Tân để hỗ trợ người dân lau chùi, quét dọn, kê lại đồ đạc, làm sạch môi trường, ổn định cuộc sống sau lũ.

Sáng 3/10, Sư đoàn 390, Quân đoàn 12 đã huy động 250 cán bộ, chiến sĩ về với xã Kim Tân để cùng Nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ.

Nước lũ rút đến đâu, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390 hỗ trợ người dân vệ sinh đồ dùng đến đó.

Các lực lượng vệ sinh Trường Tiểu học Thành Trực để chuẩn bị đón học sinh đến trường.

Các chiến sĩ khơi thông cống rãnh hai bên đường giao thông các thôn của xã Kim Tân bị ngập lụt trong những ngày vừa qua.

Đoàn xã Kim Tân huy động 100 đoàn viên, thanh niên tỏa đi khắp các thôn hỗ trợ người dân vệ sinh nhà cửa bị ngập lụt.

Đoàn viên xã Kim Tân giúp người dân thôn Thạch An vận chuyển lúa bị ngập.

Bên cạnh đó, Sư đoàn 390 tổ chức phun tiêu độc, khử trùng đường làng, ngõ xóm các thôn nước đã rút để phòng chống dịch bệnh cho người dân.

Những thôn của xã Kim Tân nước lũ chưa rút, các lực lượng tiếp tục vận chuyển hỗ trợ người dân lương thực, thực phẩm.

Hải Đăng - Khánh Trình