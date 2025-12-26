Phường Đông Sơn đề ra nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong năm 2026

Sáng 26/12, HĐND phường Đông Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4 để thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo của UBND phường Đông Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Tứ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo đó, năm 2025, lĩnh vực kinh tế của phường phát triển ổn định; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại từng bước phát triển theo hướng hiện đại. Thu ngân sách của phường ước đạt hơn 153 tỷ đồng.

Hoạt động văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội được đảm bảo. Trong năm 2025, phường đã hỗ trợ được 10 hộ cận nghèo xóa nhà dột nát, nhà tạm từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên với mức 60 triệu/nhà xây mới, 30 triệu/nhà cải tạo, phần còn lại chi từ nguồn theo Chỉ thị số 22-CT/TU về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025. Trong đó, có 9 hộ xây mới (80 triệu đồng/nhà), 1 hộ cải tạo (50 triệu đồng/nhà). Tổng số tiền huy động là 3,18 tỷ đồng.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra đột xuất bất ngờ...

Quang cảnh kỳ họp.

Năm 2026, phường Đông Sơn đề ra 11 chỉ tiêu về kinh tế, 13 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 2 chỉ tiêu về môi trường, 3 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh.

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, phường đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đó là: Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế; thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; phát triển giáo dục - đào tạo toàn diện gắn với chuyển đổi số và khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Nguyễn Đạt