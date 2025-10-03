"Nước dâng đến đâu, vịt chết đến đó..." - Cả gia tài bị cuốn đi trong chớp mắt

Bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Hàng vạn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi và nhiều chuồng trại bị hư hỏng nặng. Cả gia tài bị cuốn đi trong chớp mắt, người chăn nuôi đang ngổn ngang những lo toan ...

Sau 3 ngày lũ, khu trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Kiều, thôn Phú Nhi, xã Vạn Lộc vẫn ngập nước.

Đã 3 ngày trôi qua sau cơn cuồng nộ của thiên nhiên, song dấu tích của đợt ngập lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (BuaLoi) vẫn hằn trên tường nhà, thân cây và trên gương mặt đã thêm nếp gấp thời gian của vợ chồng ông Nguyễn Văn Kiều ở thôn Phú Nhi, xã Vạn Lộc.

Chỉ tay về phía khu chuồng trại rộng gần 3.000m2 vẫn còn ngập nước, ông Kiều cảm thán: “Cơ ngơi 30 năm gây dựng của chúng tôi gần như mất hết sạch rồi. Hơn 9.000 con vịt, hệ thống máy móc lắp đặt trong chuồng trại và hàng chục tấn thức ăn, vật tư sản xuất khác cũng không còn”.

Gia đình đang thu gom xác gia cầm, rác thải tại khu chuồng trại.

Ông Kiều kể lại, ngày 29/9, trời mưa xối xả, gió rít mạnh. Mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao, ngập trại chăn nuôi vịt, gà của gia đình. “Chúng tôi không kịp trở tay. Nước dâng đến đâu, vịt con chết đến đó nên chúng tôi không đủ nhân lực để di dời chuồng trại và phải xin hỗ trợ từ chính quyền. Mặc dù, thôn Phú Nhi đã thông báo trên loa truyền thanh, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng ra hỗ trợ di chuyển chuồng trại, con nuôi, vật tư... nhưng vẫn không lại với sức mạnh của thiên nhiên. Tất cả đã có hơn 5.000 con vịt chết ngay hôm đầu và về sau ngày càng tăng”.

Người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ gia đình ông Kiều thu gom vịt chết.

Chỉ tay vào 2 dãy chuồng phía sau, giọng anh Kiều nghẹn đắng: “2 ngày nay gia đình tôi thu gom được hàng nghìn con vịt 40 ngày tuổi bị chết ngạt. Ước đến giờ mất khoảng hơn 9.000 con, bằng một nửa tổng đàn của gia đình. Chưa kể đến còn rất nhiều xác vịt mắc kẹt trong chuồng trại và số đã cứu được nhưng bị ảnh hưởng mưa, nhiễm bệnh ốm yếu, chết dần ở những ngày tiếp theo”.

Hiện nay, mỗi ngày số vịt được “cứu” trong bão vẫn chết dần do nhiễm bệnh.

Mưa đã ngừng gần 2 ngày nhưng lối dẫn vào chuồng vẫn ngập hơn 70cm, bên trong chuồng trại vẫn lắp xắp nước. Toàn bộ thiết bị ống dẫn nước uống, máng thức ăn, hệ thống trả sàn bị hư hỏng và lắng đọng bùn đất. Ông Kiều và nhân công tại trang trại cho biết, có những thiết bị trị giá hàng chục triệu đồng đã hư hỏng không thể sửa chữa, nếu đầu tư chăn nuôi tiếp phải mua sắm mới.

Thiết bị bên trong chuồng trại bị ngập nước cũng bị hư hỏng hoàn toàn.

Trước đó, cơn bão số 5 đã gây thiệt hại phần mái che, gia đình tu sửa lại để vào giống lứa mới. Khi hỏi về thiệt hại, ông Nguyễn Văn Kiều chua xót lắc đầu: "Tiền con giống, hàng chục tấn thức ăn, vật tư đã nhập về nhưng chỉ 1 cơn bão gần như không còn gì. Thực sự tôi chưa đủ bình tâm để thống kê thiệt hại”.

Cũng thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10 vừa qua, trang trại gà thương phẩm của gia đình anh Trương Văn Hùng thôn Kỳ Sơn, xã Đông Thành, với gần 1.500 con gà chỉ còn ít ngày nữa được xuất bán, cũng bị nhấn chìm trong biển nước. Biết tin nước dâng ngập khu vực trang trại của gia đình anh Hùng, nhiều hộ dân trong thôn đã đến hỗ trợ di chuyển một phần tài sản và gà nhưng cũng không “cứu” được nhiều. Uớc tính thiệt hại của gia đình anh Trương Văn Hùng lên đến hàng tỷ đồng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển gà trong mưa lũ.

Những ngày qua, anh Hùng cùng gia đình gom nhặt xác gà chết, đóng bao, đợi nước lũ rút để chôn lấp, xử lý. Đồng thời, triển khai các giải pháp xử lý môi trường, vệ sinh chuồng trại. Không giấu nổi xót xa, anh Hùng cho biết: “Khi xử lý xong công tác vệ sinh môi trường, chúng tôi sẽ tiến hành thống kê thiệt hại. Nếu có thể, vẫn sẽ gắng gượng tu sửa chuồng trại để “vào” lứa mới. Bởi với những người nông dân như chúng tôi, chăn nuôi, sản xuất chính là hướng phát triển kinh tế gia đình”.

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, những ngày qua, mưa lớn đã làm chết 233 gia súc và 72.345 gia cầm, 235 vật nuôi khác, 61 khu chuồng trại bị hư hỏng và hàng trăm khu khác bị ngập lụt, ảnh hưởng đến sản xuất. Mặc dù các địa phương, lực lượng chức năng và người dân đã chung tay, hỗ trợ các hộ chăn nuôi, song sức tàn phá của thiên tai quá lớn, gây thiệt hại nặng nề. Thậm chí, có những cơ sở đầu tư phát triển chăn nuôi quy mô lớn đang đứng trước nỗi lo “nợ chồng nợ”.

Trước khó khăn trên, điều mong muốn của chủ cơ sở, hộ chăn nuôi hiện nay là được các cấp ủy, chính quyền sớm có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí về hóa chất tiêu độc khử trùng, hỗ trợ lãi suất ngân hàng. Đồng thời, vận dụng các chính sách để hỗ trợ một phần giống giúp các cơ sở, người chăn nuôi tiếp tục có kinh phí để duy trì ổn định sản xuất và vượt qua giai đoạn khốn khó này.

Lê Hoà