Báo chí góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Thanh Hóa

Suốt chiều dài lịch sử cách mạng, báo chí Thanh Hóa luôn đồng hành cùng sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát triển quê hương. Trong tiến trình đổi mới và hội nhập sâu rộng hiện nay, báo chí Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin chủ lực, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân, là lực lượng quan trọng tham gia kiến tạo niềm tin, củng cố đồng thuận xã hội và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân Ất Tỵ 2025.

Năm 2025 dần khép lại, nhìn lại chặng đường phát triển của quê hương xứ Thanh, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí - lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là cầu nối bền chặt giữa “ý Đảng - lòng dân”, là dòng chảy lan tỏa tinh thần đổi mới, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa.

Suốt chiều dài lịch sử cách mạng, báo chí Thanh Hóa luôn đồng hành cùng sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và phát triển quê hương. Từ những tờ báo cách mạng đầu tiên trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, đến khi Báo Thanh Hóa ra số đầu tiên năm 1962, báo chí tỉnh nhà luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bám sát thực tiễn, kịp thời cổ vũ, động viên, định hướng dư luận, hun đúc niềm tin, ý chí và khát vọng cách mạng trong các tầng lớp Nhân dân.

Đến nay, báo chí Thanh Hóa không ngừng phát triển cả về quy mô, chất lượng và phương thức hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng và yêu cầu của xã hội hiện đại. Toàn tỉnh hiện có 4 cơ quan báo chí, gồm: Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Tạp chí Văn Xứ Thanh, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng với 52 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành đóng trên địa bàn. Với hơn 500 phóng viên, nhà báo đang hoạt động, báo chí Thanh Hóa ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh toàn diện tình hình chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh và cả nước; góp phần quan trọng lan tỏa tinh thần đổi mới, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Báo chí lan tỏa tinh thần đổi mới, kiến tạo niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển

Trong tiến trình đổi mới và hội nhập sâu rộng hiện nay, báo chí Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò là kênh thông tin chủ lực, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân, là lực lượng quan trọng tham gia kiến tạo niềm tin, củng cố đồng thuận xã hội và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, báo chí đã góp phần quan trọng đưa ý Đảng thấm sâu vào đời sống xã hội, chuyển hóa thành hành động cụ thể của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân; đồng thời, báo chí cũng kịp thời phát hiện, phản ánh những hành vi vi phạm pháp luật, cảnh báo, ngăn chặn các vụ việc tiêu cực giúp cho các cơ quan chức năng kịp thời xử lý, tạo niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

Báo chí là cầu nối giữa chính quyền, doanh nghiệp, người dân, truyền tải những quyết sách, định hướng phát triển, những thành tựu bước đầu và cũng là những thách thức cần vượt qua; tạo không gian để lan toả các tấm gương điển hình, những người dám nghĩ, dám làm tại Thanh Hóa, góp phần khơi dậy cảm hứng cho cộng đồng; phản ánh trung thực, đa chiều tiến trình đổi mới, tạo áp lực tích cực để khắc phục hạn chế, thúc đẩy hành động quyết liệt hơn; định vị Thanh Hóa không chỉ là địa phương phát triển, mà là “cực tăng trưởng mới”, “tỉnh kiểu mẫu” – từ đó lan toả hình ảnh ra ngoài tỉnh, thu hút đầu tư, nhân lực, hợp tác. Với chức năng truyền thông mạnh mẽ ấy, mỗi bài viết, mỗi phóng sự, mỗi phỏng vấn tại Thanh Hóa cần mang hơi thở đổi mới, khát vọng và cả lời kêu gọi hành động cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, báo chí tập trung phản ánh trung thực, sinh động đời sống kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, báo chí còn tích cực tham gia phát hiện vấn đề, gợi mở giải pháp, cổ vũ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân. Chính qua hoạt động báo chí, nhiều điểm nghẽn được nhận diện, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy quá trình đổi mới toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05 tháng 8 năm 2020 về xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, báo chí tỉnh nhà đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Hàng nghìn tin, bài, chuyên trang, chuyên đề được triển khai bài bản, có chiều sâu, tập trung phân tích tầm vóc chiến lược của Nghị quyết, làm rõ thời cơ, vận hội và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, củng cố niềm tin và thắp lên khát vọng xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm – giá trị cốt lõi của giai đoạn phát triển hiện nay – đã được báo chí khắc họa sinh động thông qua những câu chuyện người thật, việc thật, những mô hình sáng tạo, những điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Chính từ sự lan tỏa bền bỉ ấy, khát vọng phát triển không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành động lực nội sinh mạnh mẽ trong toàn xã hội, kết tinh thành ý chí hành động vì mục tiêu “Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững”.

Nhìn lại chặng đường phát triển những năm gần đây, có thể khẳng định một cách rõ ràng rằng: trong mỗi bước chuyển mình quan trọng của Thanh Hóa đều in đậm dấu ấn đồng hành trách nhiệm, bền bỉ và sáng tạo của báo chí. Báo chí không chỉ phản ánh tiến trình phát triển, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, khơi dậy niềm tin và tiếp thêm khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Khu Kinh tế Nghi Sơn – “trái tim công nghiệp” của tỉnh – với điểm nhấn là Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, một trong những dự án công nghiệp nặng lớn nhất cả nước, đã được báo chí Trung ương và địa phương phản ánh liên tục, toàn diện, từ những ngày đầu triển khai giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công đến quá trình vận hành, phát huy hiệu quả. Thông qua dòng chảy thông tin kịp thời, khách quan, báo chí không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vùng dự án, qua đó biến một đại dự án mang tầm quốc gia trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh.

Cùng với phát triển công nghiệp, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông chiến lược mang tính liên kết vùng, liên kết nội tỉnh như tuyến đường bộ ven biển, tuyến cao tốc Bắc – Nam qua Thanh Hóa, các trục Đông – Tây, các tuyến kết nối khu kinh tế với cảng biển, sân bay, khu du lịch... đã và đang từng bước mở ra không gian phát triển mới cho các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Mỗi công trình, mỗi nhịp cầu, mỗi tuyến đường được hình thành đều được báo chí kịp thời phản ánh, lan tỏa khí thế thi đua, khơi dậy niềm phấn khởi, kỳ vọng và niềm tin vào sự bứt phá mạnh mẽ của tỉnh.

Trong lĩnh vực đô thị và dịch vụ, báo chí đã theo sát quá trình hình thành và phát triển các đô thị động lực như Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Nghi Sơn, Thọ Xuân và nhiều khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh. Những đổi thay rõ nét về diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, văn minh được phản ánh sinh động trên các phương tiện báo chí, trở thành minh chứng thuyết phục cho khát vọng xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển theo hướng công nghiệp – dịch vụ hiện đại.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, báo chí Thanh Hóa đã góp phần quan trọng trong việc lan tỏa các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng chuyển đổi số tại Hoằng Hóa, Yên Định, Triệu Sơn và nhiều địa phương khác; phản ánh hiệu quả các vùng sản xuất tập trung, các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được phản ánh thường xuyên, sâu sắc, làm nổi bật vai trò chủ thể của người dân, từ đó khơi dậy tinh thần “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, tạo động lực bền vững cho phát triển nông thôn.

Trong lĩnh vực du lịch, báo chí thực sự trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của Thanh Hóa với những điểm đến giàu bản sắc như Sầm Sơn, Pù Luông, Thành Nhà Hồ, Bến En, Hải Tiến... góp phần đưa du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng rõ nét vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Chính từ những công trình trọng điểm, những dự án lớn, những mô hình phát triển cụ thể, sinh động ấy, báo chí đã góp phần quan trọng chuyển hóa khát vọng phát triển từ tầm nhìn chiến lược thành những giá trị hiện hữu, có thể nhìn thấy, cảm nhận và đo đếm được trong đời sống Nhân dân; qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố niềm tin và khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Báo chí Thanh Hóa trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Lan tỏa niềm tin, giữ vững định hướng phát triển

Song hành với nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng. Trong lĩnh vực này, báo chí Thanh Hóa đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và tính chiến đấu sắc bén, thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của tỉnh.

Nhiều chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tuyên truyền, lan tỏa những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được duy trì nền nếp, ngày càng nâng cao chất lượng. Không ít tác phẩm báo chí có chiều sâu lý luận và tính thực tiễn cao đã tham gia và đạt giải tại các giải báo chí về xây dựng Đảng, giải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó góp phần khẳng định uy tín, vị thế của báo chí Thanh Hóa trên phạm vi cả nước.

Trong bối cảnh không gian mạng phát triển nhanh, phức tạp, nhiều luồng thông tin đa chiều, thậm chí độc hại đan xen, báo chí chính thống tiếp tục khẳng định vai trò là “ngọn hải đăng” định hướng dư luận, dẫn dắt thông tin, giữ vững trận địa tư tưởng, không để “khoảng trống truyền thông” bị các thế lực xấu lợi dụng. Thông qua đó, báo chí góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Báo chí trong kỷ nguyên số - Lan tỏa tinh thần đổi mới, mở ra cơ hội bứt phá

Chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, truyền dẫn và tiếp nhận thông tin, đặt báo chí trước cả thời cơ lẫn thách thức chưa từng có. Nắm bắt xu thế đó, báo chí Thanh Hóa đã chủ động thích ứng, từng bước xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, phát triển theo hướng đa nền tảng, đa phương tiện, phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.

Các loại hình báo điện tử, truyền hình trực tuyến, kênh mạng xã hội chính thống của các cơ quan báo chí trong tỉnh không ngừng được mở rộng, thu hút đông đảo bạn đọc, khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhiều sản phẩm báo chí hiện đại như E-Magazine, video, đồ họa thông tin, podcast... ngày càng phong phú, sinh động, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh con người, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh và khát vọng phát triển của Thanh Hóa ra cả nước và bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, chuyển đổi số cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với năng lực quản trị tòa soạn, khả năng làm chủ công nghệ, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để báo chí Thanh Hóa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, xứng đáng với vai trò tiên phong trong việc lan tỏa tinh thần đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Báo chí tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển

Khát vọng đưa Thanh Hóa đến năm 2030 vươn lên trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế thuần túy, mà là sự kết tinh sâu sắc của khát vọng chính trị, khát vọng văn hóa, khát vọng về tầm vóc, bản lĩnh và ý chí vươn lên mạnh mẽ của con người xứ Thanh trong thời kỳ mới. Đó là khát vọng được hun đúc từ truyền thống lịch sử hào hùng, từ tinh thần tự lực, tự cường bền bỉ, từ khát khao vươn ra biển lớn của một vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu khát vọng đổi mới và sáng tạo.

Để hiện thực hóa khát vọng lớn lao ấy, bên cạnh những quyết sách đúng đắn của Trung ương và của tỉnh, những chương trình hành động quyết liệt, những công trình, dự án mang tầm chiến lược, thì vai trò lan tỏa, dẫn dắt, cổ vũ và khơi nguồn cảm hứng của báo chí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Báo chí không chỉ là kênh thông tin, mà còn là “dòng chảy tư tưởng” bền bỉ, hun đúc niềm tin, truyền dẫn ý chí, tạo dựng sự đồng thuận xã hội, góp phần chuyển hóa khát vọng phát triển từ tầm nhìn chiến lược thành hành động cụ thể trong từng cấp ủy, chính quyền, từng doanh nghiệp và mỗi người dân Thanh Hóa, nhất là trong những thời điểm có ý nghĩa bước ngoặt của chặng đường phát triển.

Trong giai đoạn mới, báo chí phải tiếp tục giữ vai trò là lực lượng truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên, khơi dậy sâu rộng tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo trong đội ngũ doanh nhân, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân; đồng thời cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ các cấp dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Mỗi tác phẩm báo chí cần thực sự trở thành một “nguồn năng lượng tinh thần”, tiếp sức cho ý chí hành động, nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng cống hiến trong toàn xã hội.

Cùng với nhiệm vụ cổ vũ, truyền cảm hứng, báo chí tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa chính quyền với Nhân dân, giữa doanh nghiệp với chính quyền; phản ánh trung thực, kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; từ đó góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao chất lượng điều hành, xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân và phát triển. Chính trong quá trình đồng hành ấy, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc lan tỏa tinh thần đổi mới, khơi dậy và hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Để báo chí Thanh Hóa thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa tinh thần đổi mới và khơi dậy khát vọng phát triển, cần triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tuyên truyền có chiều sâu, tạo đồng thuận xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền phải đi từ nhận thức đến hành động: chuyển hóa các chủ trương, Nghị quyết thành các câu chuyện sinh động, bài học thực tiễn và hướng dẫn cụ thể cho từng đối tượng; góp phần tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, củng cố niềm tin xã hội và thúc đẩy trách nhiệm tập thể cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Là lực tượng đi đầu, tiên phong trong công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, tuyên truyền làm rõ tầm vóc chiến lược, khơi dậy khí thế hành động trong toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền có trọng tâm, có chiều sâu về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; cùng các chương trình trọng điểm, dự án động lực, công trình chiến lược có vai trò dẫn dắt tăng trưởng. Báo chí cần đi trước một bước trong phân tích, luận giải chính sách, làm rõ thời cơ, thách thức, lợi ích và trách nhiệm của từng chủ thể - từ cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, cộng đồng doanh nghiệp đến mỗi người dân - qua đó khơi dậy mạnh mẽ khí thế thi đua, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao và thúc đẩy hành động quyết liệt trong toàn xã hội vì mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng nội dung, để mỗi sản phẩm báo chí thực sự “đúng, trúng và đủ sức thuyết phục”. Báo chí Thanh Hóa cần tiếp tục đi đầu trong phát triển báo chí đa nền tảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào toàn bộ quy trình sản xuất, phân phối và kiểm chứng thông tin, bảo đảm nhanh nhạy, chính xác và an toàn trong môi trường truyền thông số. Trọng tâm là ưu tiên đầu tư cho các tác phẩm chuyên sâu, điều tra, phản biện có cơ sở khoa học, có giá trị thực tiễn và giàu tính xây dựng; đồng thời nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm báo chí hiện đại như đồ họa dữ liệu, multimedia, kể chuyện bằng hình ảnh và công nghệ (storytelling) để tăng sức lan tỏa, khả năng chạm tới công chúng và dẫn dắt dư luận.

Mỗi sản phẩm báo chí phải thực sự trở thành “kết tinh” của trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội: vừa bảo đảm vững chắc định hướng chính trị, vừa thấm đẫm tính nhân văn, đồng thời giữ vững “sức chiến đấu” của báo chí cách mạng trong việc bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới và khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”, chăm lo xây dựng đội ngũ người làm báo Thanh Hóa phát triển toàn diện cả về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, trong đó đặc biệt coi trọng bồi dưỡng kỹ năng điều tra, phân tích dữ liệu, tác nghiệp đa phương tiện, quản trị nội dung số và bản lĩnh ứng xử trên không gian mạng. Mỗi nhà báo không chỉ giỏi nghề mà còn phải thực sự là một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, mang trong mình khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới không ngừng.

Cùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng, cần xây dựng cơ chế khuyến khích, đãi ngộ, tôn vinh xứng đáng để phát hiện, thu hút, trọng dụng và giữ chân nhân tài; đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tác phẩm, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp. Chính đội ngũ những người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên” sẽ là lực lượng trực tiếp lan tỏa tinh thần đổi mới, hun đúc niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

.....

Thanh Hóa hôm nay đang đứng trước những thời cơ lớn để tăng tốc, bứt phá, vươn lên mạnh mẽ, để hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Con đường phía trước dù còn không ít khó khăn, thách thức, song đó cũng chính là hành trình vẻ vang để khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn mình của quê hương xứ Thanh trong thời kỳ mới.

Trong hành trình ấy, báo chí sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa: không chỉ là lực lượng tuyên truyền chủ lực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, mà còn là tiếng nói cổ vũ, truyền cảm hứng, là “nguồn lực mềm” quan trọng hun đúc niềm tin, khơi dậy ý chí và thúc đẩy toàn xã hội đồng thuận, chung sức, đồng lòng vì mục tiêu phát triển chung. Chính đội ngũ những người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”, với bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thần đổi mới không ngừng và trách nhiệm xã hội cao, sẽ là lực lượng trực tiếp thổi bùng ngọn lửa khát vọng trong mỗi cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân.

Với truyền thống vẻ vang, khát vọng cống hiến và tinh thần hành động mạnh mẽ, báo chí Thanh Hóa sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, làm tròn sứ mệnh lan tỏa tinh thần đổi mới, hun đúc niềm tin, thắp sáng khát vọng phát triển trong tỉnh. Bằng những tác phẩm giàu tính phát hiện, tính định hướng và sức lay động, báo chí góp phần quan trọng đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi sâu vào đời sống; biến khát vọng thành hành động, biến niềm tin thành sức mạnh, cùng toàn tỉnh tạo nên những bước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phạm Văn Tuấn

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy