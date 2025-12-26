Xã Triệu Sơn hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/22 chỉ tiêu

Ngày 26/12, HĐND xã Triệu Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 3 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp.

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều bất ổn và thiên tai diễn ra phức tạp, bộ máy chính quyền hai cấp mới đi vào hoạt động, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Triệu Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra và đạt được nhiều kết quả tích cực. Có 20/22 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc.

Kinh tế - xã hội của xã tiếp tục được duy trì và có nhiều khởi sắc. Tổng giá trị sản phẩm ước đạt 3.324 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: nông, lâm, thủy sản đạt 289 tỷ đồng (8,69%); ngành công nghiệp - xây dựng đạt 2.091 tỷ đồng (62,91%); ngành dịch vụ đạt 944 tỷ đồng (28,4%). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 78,25 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 708.795 triệu đồng. Có 3 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động với doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng/năm; thành lập mới 32 doanh nghiệp. Công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt kết quả nổi bật, trong Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2024-2025, xã Triệu Sơn xếp thứ 10 toàn tỉnh. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đầy đủ. Công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Lãnh đạo xã Triệu Sơn báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025.

Năm 2026, HĐND xã Triệu Sơn đề ra 23 chỉ tiêu cụ thể 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 83 triệu đồng; tỷ lệ tăng thu ngân sách tăng 10%; tỷ lệ hộ nghèo đạt 0,23%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%.

Tại kỳ họp, HĐND xã Triệu Sơn sẽ xem xét, thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình và thông qua các Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2026.

Thùy Linh