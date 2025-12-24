Bảo đảm 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản triển khai Công điện số 242/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung hoàn thành mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh tập trung thực hiện việc cấu trúc lại quy trình giải quyết TTHC, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, hoàn thành việc công bố đầy đủ các TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước; thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC do UBND tỉnh ban hành, bảo đảm phù hợp với yêu cầu tinh gọn, sắp xếp bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

UBND tỉnh cũng yêu cầu công bố 100% TTHC thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục.

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm là tích hợp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng thời rà soát, điều chỉnh quy trình điện tử để thực hiện mục tiêu 100% thủ tục hành chính được giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được giao theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ nêu trên, kịp thời tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Một số nội dung trọng tâm của Công điện số 242/CĐTTg ngày 21/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung hoàn thành mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt hoàn thành mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo Nghị quyết số 66/NQ-CP, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Công điện nhấn mạnh việc đẩy mạnh cấu trúc lại quy trình giải quyết thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, bảo đảm thủ tục hành chính được thực hiện thuận lợi, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ. Thủ tướng yêu cầu kiên quyết cắt bỏ các thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết, chồng chéo, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn kết quả thực hiện với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Công điện cũng giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời xử lý các cơ quan, đơn vị chậm triển khai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; coi cải cách thủ tục hành chính là giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi số quốc gia.

